11 сентября в Палате Представителей Республики Беларусь принимали делегацию конгресса Королевства Испания

Новости Беларуси. Белорусские и Испанские парламентарии укрепляют связи. 11 сентября в Палате Представителей принимали делегацию конгресса Королевства Испания.

Прямые контакты законодателей двух стран только зарождаются. До этого они строились исключительно в рамках участия в многосторонних парламентских форумах. В составе нынешней делегации, находящейся в Минске, представители двух влиятельных политических партий Испании.

Виктор Гуминский, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

У нас есть возможность поддержать и те шаги, которые у нас делаются в рамках развития межправительственных связей. Сейчас готовится создание межправительственных комиссий по торговле. Мы можем подставить плечо и нашим министрам в плане создания межправительственных комиссий по развитию торговых отношений.

Жорди Чукла, депутат конгресса депутатов Парламента Королевская Испания:

Больше нам интересует практические развитие двустороннего сотрудничества, экономического, политического, культурного. Но так как мы являемся депутатами, естественно, нас интересует президентская кампания в Беларуси.

В составе испанской делегации – парламентарии, представляющие свою страну в Совете Европы. Как известно, члены ПАСЕ накануне уже посещали Беларусь, знакомясь с ходом избирательной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.