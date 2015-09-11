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Период предвыборной агитации для кандидатов в Президенты Беларуси начался 11 сентября

11 сентября 2015 07:08
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Новости Беларуси. В Беларуси начался период предвыборной агитации для кандидатов на главный пост в стране. Накануне Центризбирком принял решение о регистрации кандидатами Сергея Гайдукевича, Татьяны Короткевич, Александра Лукашенко и Николая Улаховича.

Белорусское законодательство запрещает агитацию, направленную на бойкот либо срыв выборов. Агитировать можно за конкретных кандидатов и участие в голосовании.

Для того, чтобы обратиться к избирателям, каждый кандидат имеет право на два бесплатных выступления в телевизионном эфире и на волнах «Белорусского радио». Их даты и время уже определены жеребьевкой. Состоятся и теледебаты.

В столице и регионах Беларуси разрешено организовывать массовые мероприятия для предвыборной агитации. Площадки для их проведения определены местными властями. Выборы Президента пройдут ровно через месяц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Выборы Президента Беларуси 11 октября 2015 года

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