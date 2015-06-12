Александр Лукашенко 12 июня встретился с Ильхамом Алиевым и посетил церемонию открытия I Европейских игр

Новости Азербайджана. За событиями в Азербайджане следят миллионы европейцев, да и не только. Около получаса назад в Баку стартовала церемония открытия первых в истории Европейских игр.

В состязаниях примут участие полсотни стран. Одна из самых многочисленных делегаций – сборная Беларуси.

О подготовке к масштабному форуму 12 июня говорили президенты Беларуси и Азербайджана. А сейчас главы государств находятся на трибунах Национального стадиона в Баку. Вместе с ними там за стартом европейской олимпиады следят 68 тысяч зрителей.

Они стали первыми, кто выступил на Европейских играх. Пока большинство белорусов в семь утра 12 июня завтракали и собирались на работу, наш дуэт синхронисток уже демонстрировал произвольную программу в «Акватик-центре» столицы Азербайджана. По итогам выступления 20 команд наши девушки заняли восьмое место, однако они уже вошли в историю как первооткрывательницы игр.

Доминика Цыплакова, член национальной сборной Беларуси по синхронному плаванию:

Выступление было довольно-таки удачным. Лучше, чем мы делали на прогонах, на тренировках.

Анна Шульгина, член национальной сборной Беларуси по синхронному плаванию:

Чувствуется высокий уровень соперников. Все очень хорошо подготовлены. Нужно бороться. Два синхрона в этот раз у нас лучше получились, меньше было всяких сбоев. Больше совместной слаженной работы получилось в этот раз.

В составе сборной Беларуси на соревнованиях почти две сотни атлетов и тренеров. Наши спортсмены на этих состязаниях представлены практически во всех дисциплинах.

Здесь, в Баку, в эти дни и глава белорусского государства. 12 июня он встретился со своим азербайджанским коллегой и высоко оценил уровень подготовки к проведению I Европейских игр.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Проводили такие олимпиады. Есть в Азии, Африке, Латинской Америке подобные спортивные мероприятия. А в Европе нет. Поэтому я, откровенно говоря, вас поздравляю и завидую. Это история – I Европейские Олимпийские игры состоялись именно в Баку. Я вас поздравляю с тем, что за кратчайший срок (у вас было всего два года) вы подготовились к этим играм. Скажу откровенно: это было бы невозможно, если бы до этого ничего не делали. Но вот эти Олимпийские игры дали толчок к завершению всех ваших мероприятий: от набережной до спортивных объектов. Это чудовищная работа проведена. В общем-то, молодцы! Мы не сомневались, что это будет сделано, но чтобы так было красиво, это просто нас потрясло. Молодцы просто! Баку – это красивейший город. Главное, знаем же много городов, где много построено, но продуманности такой, адаптации к этим условиям тех зданий, которые вы построили, это вызывает уважение. Поэтому я еще раз хочу вас поздравить с тем, что вы сделали до Олимпийских игр. Я уверен, что ваши спортсмены вот на это ответят хорошими успехами.

Беларусь и Азербайджан – партнеры давние и надежные. В самые сложные времена всегда поддерживали друг друга и политически, и экономически. Хорошо отлажена взаимная торговля: 330 миллионов долларов за год.

Азербайджанские партнеры у нас покупают изделия из дерева, тракторы, запчасти, «молочку», лекарства. Оттуда везут к нам соки, химическую продукцию и нефтепродукты.

В Азербайджане собирают наши тракторы, грузовики, автокраны и лифты. Создана и действует товаропроводящая сеть белорусских производителей на рынке Азербайджана. Это особо ценно при нынешней ситуации. Президенты наших стран регулярно обмениваются визитами и опытом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ильхам Алиев, президент Азербайджанской Республики:

Мы очень ценим наши отношения. Гордимся тем, что нам удалось достичь за относительно короткое время в деле политического взаимодействия, экономической кооперации, совместных проектов. По всем направлениям мы видим только позитивную динамику.

Рад, что вы нашли время приехать на открытие I Европейских игр. Это знаменательное событие для Азербайджана, для Европы. Знаю, что Беларусь представлена сильным составом, так что желаю успехов, медалей вашей команде. Будем вместе болеть за азербайджанскую и белорусскую сборные.

В городе ветров поистине веет спортивным духом. Мы находимся, по сути, в эпицентре предстоящих состязаний. Ближе к арене мы уже подойти не можем – предпринимаются все меры безопасности. Ведь 12 июня вечером здесь соберутся 60 тысяч зрителей на церемонию открытия I Европейских игр.

Здесь этот день ждали несколько лет, поэтому обладатели заветных билетов на событие не просто первое, а историческое, стали собираться за несколько часов до начала церемонии. Чувствуется, что азербайджанцы, как и белорусы, народ гостеприимный и с открытой душой. Несмотря на то, что на спортивных площадках Баку в ближайшие две недели будут встречаться соперники, они искренне желают победы и нашей команде.

Жители Баку:

Город очень изменился. Мы готовились к этому дню всей страной, и, конечно, будем болеть за все страны СНГ и бывшего Советского Союза. За Беларусь, конечно же, обязательно.

Такой красивый город стал. Все новое, все кругом красивое, все добрые.

Посмотрите, сколько стран собралось. Дружеская атмосфера, праздничная обстановка. Будем болеть за Азербайджан и за все постсоветские страны. За Беларусь тоже. Это братская для нас страна. Тем более ваш президент тоже здесь находится, тоже прибыл на Олимпиаду.

Беларусь – это наши братья, это бывший Советский Союз. Конечно, будем болеть.

Жена, брат у мня из Беларуси, из Гомеля. Поэтому будем поддерживать Беларусь.

Александр Лукашенко посетил 12 июня и саму церемонию открытия первых в истории Европейских игр. Национальные оттенки в парадном виде продемонстрировали на центральном стадионе Баку.

Красочное и эффектное зрелище проходит и в эти минуты. На арене – театрализованное представление, героями которого стали талисманы бакинских соревнований газель Джейран и гранат Нара. Все трехчасовое действо окутано музыкой, танцами, огнями фейерверков и лазерного шоу. Таким образом дан старт первых в своей истории Европейский игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.