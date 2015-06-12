Александр Лукашенко направил приветствие участникам Европейских игр

Новости Беларуси. Приветствие участникам Европейских игр направил Президент Александр Лукашенко. «Беларусь была одним из тех государств, которые поддержали идею проведения этого масштабного форума Старого Света. Поэтому появление нашей делегации под государственным флагом Беларуси на олимпийском стадионе в гостеприимном азербайджанском Баку станет для нас торжественным и очень приятным событием. Впервые в истории будут разыграны медали Европейских игр, и каждый участник соревнований впишет свое имя в летопись спорта», говорится в приветствии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.