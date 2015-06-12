Новости Беларуси. Социальные сети станут мощным инструментом в руках белорусских идеологов. Именно из всемирной паутины все чаще предпочитают получать информацию белорусы. Не первый раз этот факт отмечают специалисты. Именно поэтому перед идеологами стоит задача наладить диалог в сети.

Игорь Бузовский, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Зачастую, возможно, люди думают, что промолчал, значит, выполнил свою миссию, не рассказал. На самом деле это не так. Необходимо искать и понимать, что с информацией нужно правильно и эффективно работать. Даже какие-то критические вещи, которые сегодня необходимо показывать и демонстрировать, потому что рассказ о них, разговор о тех проблемных моментах, вопросах, которые существуют в организации работы любых направлений, которые сегодня освещаются через идеологическую вертикаль, позволяют совершенствовать систему и развиваться государству.

Актуальным в работе идеологов остаются и традиционные средства массовой информации, и простой разговор в рабочем коллективе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алла Манькевич, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Светлогорского района:

Взаимодействие со средствами массовой информации идеологического работника – это, я считаю, самая основная его задача, потому что именно через средства массовой информации мы можем как можно большее количество людей охватить той самой информацией.