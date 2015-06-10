Александр Суриков: Мир очень высоко оценивает организаторскую роль Беларуси в урегулировании конфликта в Украине

Новости Беларуси. Об урегулировании конфликта в Украине и роли Беларуси в этом процессе говорили 10 июня в Минске. Как отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол России в нашей стране Александр Суриков, мир очень высоко оценивает организаторскую роль Беларуси.

Уже не раз наша страна становилась миротворческой площадкой. Именно в белорусской столице прошли переговоры в нормандском формате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Суриков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Беларусь:

Беларусь заняла в мире взвешенную позицию и прекрасно себя позиционирует, особенно в деле урегулирования этого конфликта, предоставив площадку для переговоров нормандского формата, и так далее. Это повышает политический вес Беларуси в мире. В моем понимании, это успех, потому что контактная группа все-таки сумела сформировать четыре подгруппы (не так давно, это совсем недавно произошло) по безопасности, по экономическим вопросам, по гуманитарным вопросам. Четыре. И они начали работать, обсуждать конкретику, конкретные темы.

В преддверии Дня России затронут был и вопрос работы Союзного государства. В то же время роль объединения нисколько не уменьшилась и после того, как с января 2015 года действовать начал Евразийский экономический союз. По мнению Чрезвычайного и Полномочного Посла России в Беларуси, Союзное государство продолжает оставаться важнейшим долгосрочным вектором отношений двух стран.