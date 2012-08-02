Александр Боечко назначен председателем Госпогранкомитета Беларуси, Алексей Загородний – первым заместителем

Новости Беларуси. Нарушения государственной границы необходимо пресекать всеми силами и средствами. Об этом заявил президент Беларуси, назначая нового руководителя Госпогранкомитета. Ведомство возглавил полковник Александр Боечко. Первым заместителем председателя, начальником главного оперативного управления назначен Алексей Загородний.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Думаю, что напрасно мы сделали пограничников более политиками, нежели военными людьми. Ваша главная задача – охрана государственной границы, последнего метра, по которому дано право ходить не каждому. Так нас с Вами учили в свое время.

Что касается последних событий на государственной границе, а Вы не хуже меня знаете, что произошло и происходит на наших рубежах, и определенное понимание некоторыми пограничниками принятых мною решений, в том числе и кадровых, хочу сказать следующее: здесь чрезмерного ничего нет. Наоборот, мало. За подобные вещи в советские времена люди попадали за решетку. Вы тоже это знаете. Мы с Вами служили в войсках, Вы знаете как нас на это ориентировали. Поэтому разглагольствовать о том, что президент принял чрезмерно жесткое решение – эти разговоры надо прекратить. Виноваты прежде всего мы – пограничники. Потому что пограничный наряд обнаружил этот самолет. Но почему дальше не прошли команды о наказании этого самолета, а наоборот началась болтовня «было, не было», и так далее, начали вводить в заблуждение общественность – это вопрос. Безнаказанного нарушения государственной границы быть не должно. Пресекать всеми возможными силами и средствами. В том числе с применением оружия, как это положено по закону и уставу пограничников, не взирая ни на какие рамки, регалии и прочее. Хозяев на границе — пограничники. Поэтому разговоры о том, что кого-то обидели, надо прекратить. Пограничникам нужно доказать свою преданность родине и отечеству, как раньше об этом говорили.

Ну и мое личное отношение к пограничным войскам вы знаете. Я не позволю марать погоны пограничных войск. Я и все мои дети взрослые носили эти погоны. И разговоры о том, что свой-чужой, надежный-ненадежный, надо прекратить. У меня нет такого понятия. У меня есть одно понятие - профессионал или непрофессионал. Это единственный критерий. Главная ваша задача — защитить государство на последнем, крайнем рубеже. Это главная задача. Вся эта политика и международная деятельность - это второстепенное. Не вы должны метаться по Европе и Америке в поисках средств для того, чтобы защищать ту же Европу, а они должны к вам ехать. И все должны понимать, что мы будем защищать прежде всего свои интересы на границе, а потом интересы других. А на провокации, которые произошли недавно, мы достойно найдем возможность ответить. В этом пускай никто не сомневается.

В органах погранслужбы Александр Боечко с 1986 года. За это время зарекомендовал себя опытным, исполнительным и профессионально подготовленным офицером. Имеет опыт службы в Афганистане и боевые награды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До назначения председателем Госпогранкомитета работал заместителем начальника главного управления режима и организационного обеспечения – начальником организационно-инспекторского отдела – секретарем коллегии погранкомитета.

Александр Боечко, председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

Глава государства поставил конкретные задачи по вопросу совершенствования системы охраны государственной границы. В частности, по вопросам построения охраны государственной границы. Все возможности у пограничного ведомства для решения этих задач есть. Мы приступаем к работе.