Выдвижение кандидатов в члены Совета Республики Беларуси Национального собрания V созыва начинается 2 августа и продлится по 31 августа

Новости Беларуси. Выдвижение кандидатов в члены Совета Республики Беларуси Национального собрания пятого созыва началось 2 августа и продлится по 31 августа. Претендентов на место в верхней палате парламента могут выдвигать президиумы районных и городских Советов депутатов, рай- и горисполкомы.

В этом году ЦИК зарегистрирует кандидатов на кресло сенатора с 1 по 5 сентября включительно. Затем в каждой области и Минске в местных Советах депутатов тайным голосованием изберут по восемь членов Совета Республики. Еще восьмерых назначит Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Члены Совета Республики избираются путем косвенного голосования. В голосовании участвуют депутаты базовых Советов.

Закон предъявляет определенные требования к кандидатам в члены Совета Республики. Это должны быть граждане Республики Беларусь, не моложе 30 лет, прожившие в регионе, от которого они избираются, не менее 5 лет, не имеющие судимости.

Само избрание, само голосование проходит на областном собрании депутатов всех районов и городов каждой области.