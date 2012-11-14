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6,5 млн квадратных метров жилья планируется ввести в Беларуси в 2013 году. 550 тысяч – для многодетных семей

14 ноября 2012 09:57
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Новости Беларуси. Задание на 2013 года по строительству в Беларуси жилья утвердило правительство. Так в будущем году в республике планируют ввести 6,5 миллионов квадратных метров. Причем почти треть новостроек будет возведена с государственной помощью.

550 тысяч квадратных метров жилья построят для многодетных семей. Сейчас их в Беларуси порядка 6300.

Кроме того, жильем обеспечат тех, кто живет в общежитиях не менее 10 лет. Больше всего таких новоселов появится в Брестской области (более 15 тысяч), и в Минске (более 7 тысяч), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Государственная политика в области жилищного строительства # Государственная политика

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