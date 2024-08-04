Гигин назвал перспективы для Беларуси в странах Африки: удачно выбранное направление

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:

К сожалению, товарооборот с большинством стран Африки у нас, мягко говоря, невелик, по ряду позиций практически отсутствует. Однако последние усилия главы государства по развороту не только на Восток, но и на Юг, раз уж мы говорим о глобальном Юге, в частности, большое турне Президента по африканским странам, оно приносит результат. Я бы здесь определил стратегию развития Беларуси, развития нашей внешней политики в данном направлении. Мы выбираем одну-две страны как точки входа – и это практически везде так.

Президент, назначая министра иностранных дел, Максима Владимировича Рыженкова, говорил об этом. По всей планете мы определяем страны, с которыми мы тесно сотрудничаем, МИД выступает как штаб. За наиболее значимыми направлениями закрепляются ответственные высшие должностные лица или просто высокие руководители. Скажем, за Россию это Дмитрий Крутой, нынешний глава Администрации. За Китай – первый вице-премьер Николай Снопков. Традиционно за Африку, часть Латинской Америки долгое время отвечал Виктор Шейман. Посольства работают очень эффективно по продвижению, прежде всего, экономических интересов.

У нас сейчас такие точки входа в Африку – это Южная Африка, Зимбабве и Экваториальная Гвинея. Это очень удачно выбранное направление. Далеко, правда, не все из этих стран показывают высокие экономические показатели, но там есть дружественные нам политические режимы. Это надо учитывать политическую конъюнктуру. Потому что если мы говорим о темпах роста, то есть Ангола с ее нефтяными месторождениями. Допустим, в странах Африканского Рога, это Эфиопия. Они достаточно быстро развиваются. Правда, в африканских странах есть такой нюанс. Динамично растущее население как бы съедает вот этот экономический рост при расчете на душу населения. Тем не менее деньги в Африке есть. Если вы посмотрите доковидные показатели роста экономики ряда стран, и даже восстановление после ковида, там цифры, опережающие мировые в 2-3 раза зачастую. То есть эти страны динамично развиваются.