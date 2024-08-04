Запад может обменять Украину на российское влияние в Африке? Оценка политического аналитика

Ситуация выглядит так, будто Москва делает в Африке то же самое, что Вашингтон делал на постсоветском пространстве. Смена режима с последующим развертыванием политических, экономических и военных сил. С учетом роста важности Африки, думаете ли вы, что возможно на определенном этапе западные элиты захотят обменять, скажем, Украину на российскую сферу влияния в регионе Сахель?

Николя Миркович, политический аналитик:

В первую очередь, я не думаю, что Россия ведет себя так же, как Соединенные Штаты, несмотря на то, что в чем-то это похоже. Я думаю, что в России поняли ошибки европейцев. И довольно сложно прикрываться демократией, когда вы открыто используете страны. К сожалению, ситуация на самом деле была другой. Я думаю, что России нужно приложить усилия для того, чтобы понять местное население. И, конечно же, Россия больше помогла этим странам решить их проблемы и вырастить новое поколение политиков, чтобы избавиться от западной гегемонии. Я думаю, что Россия больше уважает интересы африканских народов, чем это делал Запад, и больше вкладывается в обеспечение их процветания.

Второй момент вашего вопроса: произойдет ли обмен? Я думаю, что попытка будет произведена, потому что сильные мира сего на международной шахматной доске смотрят, как они могут разыграть свою партию. И если мы посмотрим, скажем, на Западную Европу, у Западной Европы не так много природных ресурсов – газа, нефти, кобальта и так далее. Им нужно найти партнеров, откуда они, скажем, могут импортировать уран, тот ресурс, которого в Европе нет. Им нужно вести переговоры. Возможно будут вестись переговоры с Китаем, с Россией, но, конечно же, Россия не захочет осуществлять такой обмен, потому что она не будет находиться в таком положении, в котором она будет вынуждена это сделать.