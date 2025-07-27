Новости по тегу #Верховный совет БССР

Документ многое изменил в жизни страны. Он провозгласил суверенитет республики, самостоятельность и полноту власти на всей ее территории, а также независимость в международных отношениях.
Мария Осипова была выдающейся советской подпольщицей и одним из первых организаторов подпольной борьбы в оккупированном Минске. Она непосредственно участвовала в ликвидации верховного комиссара Вильгельма Кубе.
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