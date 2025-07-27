Прямой эфир

Новости по тегу #Верховный совет БССР

Путь к независимости! 35 лет назад Верховный Совет БССР принял Декларацию о государственном суверенитете
27 июля 2025 07:31

Путь к независимости! 35 лет назад Верховный Совет БССР принял Декларацию о государственном суверенитете

Сотрудники Верховного Суда почтили память Героя СССР Марии Осиповой
06 мая 2025 11:13

Сотрудники Верховного Суда почтили память Героя СССР Марии Осиповой

95-летие со дня образование БССР отметили 23 декабря в Минске
23 декабря 2013 17:50

95-летие со дня образование БССР отметили 23 декабря в Минске