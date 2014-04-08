Беспорядки в Украине. В Харькове проходит спецоперация по освобождению госадминистрации от демонстрантов

Новости Украины. В Украине сохраняется крайне напряженная обстановка. В Харькове сейчас проходит спецоперация. Центр города перекрыт, приостановлена работа станций метро. Здание областной государственной администрации освобождено от демонстрантов и взято под охрану правоохранителей. Задержаны 70 человек.

Тем временем МИД России в своем заявлении выразил обеспокоенность переброской в юго-восточные регионы Украины вооруженных отрядов для силового подавления протестов жителей.

Между тем, инициированы международные переговоры. Участие во встрече примут США, Россия и ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Следует отметить, что ситуация на востоке и юго-востоке Украины в последние дни сильно обострилась. В Донецке, Харькове и Луганске прошли акции противников новой власти. Демонстрации сопровождались захватом административных зданий.