67 экспортных и коммерческих контрактов — итог участия белорусской стороны во II Форуме регионов Беларуси и России

Новости Беларуси. 67 экспортных и коммерческих контрактов. Таков итог участия белорусской стороны во Втором форуме регионов Беларуси и России. Напомним, масштабное интеграционное событие состоялось 18 сентября в Сочи. В нём приняли участие президенты двух стран. Ключевой темой была промышленная политика Союзного государства. Кроме того, на форуме правительством нашей страны подписаны соглашения о сотрудничестве с пятью регионами России.

Почти 70 лет существования завода — и уже охват 125 стран. О нашем «Беларусе» сегодня знают на всех континентах. И это без преувеличения. Каждый десятый трактор в мире — из Беларуси. На II Форум регионов минский завод привез 16 единиц техники. Кстати, некоторые модели собраны на совместных производствах с Российской Федерацией. И подобное сотрудничество нужно расширять, — уверен гендиректор МТЗ. О еще вчерашних сочинских контрактах Федор Доматенко сегодня рассказывает уже в белорусской столице.

Федор Домотенко, генеральный директор ОАО «Минский тракторный завод»:

Вся техника Минского тракторного завода, которая была выставлена на этой экспозиции, была продана в течение этой выставки. Мы заключили соглашение о производстве газовых тракторов. Эта новинка была выставлена как образец на этой выставке. Я скажу следующее: у нас есть предварительно подписанный меморандум с Белгородской областью, где мы хотим разместить производство.

Новые партнеры у предприятий и новые соглашения о региональном сотрудничестве. Именно так вкратце можно подвести итоги II Форуму регионов Беларуси и России. В площадку для переговоров олимпийский город Сочи превратился на несколько дней. И если еще совсем недавно здесь ставили рекорды олимпийские, теперь — экономические. Всего 67 экспортных и коммерческих контрактов. В эти дни разговор о промышленной интеграции вели не только топ-менеджеры предприятий, но и главы государств. Ставка на сотрудничество с регионами делалась и будет делаться всегда. И если еще в начале 90-х экономические связи были налажены лишь с несколькими субъектами федерации, сегодня — в десятки раз больше.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Всегда благодарю регионы России: наши белорусско-российские отношения в былые времена были спасены только регионами России. После распада тяжелейшие были времена, поэтому я лично и наше государство с большим уважением относимся к взаимоотношениям между регионами. Товарооборот у нас с некоторыми регионами России выше, чем с другими государствами. Что касается России, то это примерно половина всего товарооборота белорусского приходится на Россию. Отсюда и ценность, и значимость наших отношений.

С инициативой создания форума регионов выступила Валентина Матвиенко. Ещё в 2012-м. В итоге подобная встреча проходит уже во второй раз. Среди инициаторов по-прежнему Совет Республики нашей страны и Совет Федерации России. Вот только размах намного больше. Вместо 20 российских представителей — около 60. Вот и в прессе в эти дни без преувеличения ажиотаж. Причем и в белорусской, и в российской. Пока одни составляли «азбуку союзной интеграции», другие высказывали свой «деловой взгляд» на совместные программы, проекты и перспективы двустороннего сотрудничества. Яркие заголовками были и в российских региональных СМИ.

Валерий Полховский, финансовый аналитик:

После того, как, в принципе, Беларусь стала членом единого экономического пространства, то, естественно, формирование единой промышленной политики для всех стран, входящих в это интеграционное объединение, становится очень важным. Кроме того, мы видим, что там был подписан ряд достаточно значимых для белорусской промышленности договоров. Такое сотрудничество всегда будет на пользу промышленности обеих стран.

И ведь действительно. Потенциал двустороннего сотрудничества огромен. Россия — основной торговый партнер Беларуси. Доля в товарообмене — более 45%. Беларусь — лидер среди стран СНГ, а также в первой пятерке государств по объемам товарооборота России. Несомненно, позиции сдавать нельзя. И подобные форумы этому способствуют. Не зря в олимпийский Сочи белорусы привезли далеко не одну производственную новинку. Солидный пакет контрактов и документов у многих отечественных предприятий. На новую ступень сотрудничества вышли и с регионами.

Василий Стасев, начальник отдела внешнеэкономической деятельности холдинга по производству молочной продукции (Могилев):

Мы заключили договор с Краснодарской крупной организацией, которая будет являться нашим дистрибьютором по Краснодару, Краснодарскому краю на $1,2 млн. Это годовой контракт с постоянной поставкой еженедельной.

Николай Мартынов, генеральный директор обувного холдинга (Витебск):

Подписали порядка 10 контрактов. Вроде бы немного, но это на 2,5 млрд. российских рублей. Это где-то порядка $30 млн.

Российский рынок не новый и для Могилевского мясокомбината. Еще до прошедшего форума прямой контракт был заключен с сочинскими партнёрами. Теперь новый шаг. К новым поставкам и к диалогу с новыми российскими партнёрами.

Сергей Загорский, начальник отдела маркетинга и внешнеэкономической деятельности мясокомбината (Могилев):

Уже практически отгрузили около 150 тонн сырья, что еще раз подтвердило, что наша продукция очень качественная, хорошая, полезная и пользуется спросом.

II Форум регионов уже называют масштабным и по-настоящему продуктивным. Ведь сегодняшние контракты и договоренности совсем скоро должны дать результат. Экономический. Очередную подобную встречу белорусских и российских партнеров в 2016 году принимать будет Минск. Правда, в центре межгосударственного диалога уже будут вопросы социальные и гуманитарные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.