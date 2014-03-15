6 российских истребителей Су-27 и 3 военно-транспортных самолёта приземлились в Бобруйске

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается проверка боевой готовности Вооружённых сил. Проходит она по поручению Президента. Уже начался второй этап.

Так, в соответствии с планом, часть авиации ВВС и войск ПВО разместилась на подготовленных аэродромах. Также шесть российских истребителей Су-27 и три военно-транспортных самолёта приземлились в Бобруйске. Кроме того, подразделения ряда соединений зенитных ракетных войск совершили марши в назначенные районы и заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Алексейчик, заместитель командующего военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны — начальник авиации:

Органы управления, летный, а также инженерно-технический состав, авиационный персонал назначенных сил из состава компонента единой региональной системы ПВО приступил к фактической подготовке, выполнению совместных задач по охране воздушных границ Союзного государства.