В Донецке участники митинга выступают за присоединение Донбасса к Российской Федерации

Новости Украины. В Украине накаляется обстановка. В Донецке проходит многотысячный митинг. Его участники выступают за присоединение Донбасса к Российской Федерации.

По сообщениям некоторых информагентств, митингующие пришли к зданию местного Управления службы безопасности Украины. Манифестация продолжается.

Тем временем, в Харькове по подозрению в организации и участии в массовых беспорядках задержаны уже 40 человек. Настоящий хаос охватил город 14 марта поздно ночью. Националисты из окон обстреляли людей, выступающих против политики нынешних киевских властей. По последним данным, в результате кровавых событий погибли два человек, еще пятеро получили тяжёлые ранения. После этого радикалы захватили в заложники несколько человек. Мэр Харькова пообещал, что националистов будут судить.

А в Крыму 15 марта, наоборот, день тишины. 16 марта там пройдёт референдум. Жителям полуострова предстоит решить, что делать дальше: остаться в составе Украины или стать частью России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.