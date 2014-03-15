«Из-за Украины в напряжении, в страхе живем с ноября!» Крым накануне судьбоносного референдума 16 марта

Российские военные самолеты приземлились на белорусских аэродромах... Приземлились! Но не прописались навечно. И это важно!

А поводом стало заявление Президента Александра Лукашенко, суть которого - посадку разрешаю! Россияне давно просили принять истребители для отработки совместных действий по защите Союзного государства. И вот оно - решение принято! Почему именно сейчас - предельно понятно. Потому что в Литву и Польшу переброшены военные силы НАТО. НАТОвцы вдруг придумали масштабные военные маневры у границы с Беларусью, собственно говоря, у рубежей Союзного государства! Почему Беларуси и России, пользуюсь случаем, не провести собственные учения? Не на пальцах, а с учетом реальных событий, если угодно, реального вызова, который бросают США и НАТО! А по сути - почему не поиграть друг перед другом мускулами? Главное, не заиграться - и это касается, прежде всего, блока НАТО, поскольку, как говорят дети, он первый начал.

На следующий день после заявления Президента 6 российских истребителей СУ-27 и 3 военно-транспортных самолета с авиационно-техническим персоналом передислоцировались на аэродром в Бобруйск. И это событие, и прежде всего, выступление Президента, побудили журналистов к различным версиям. Как говорится, сколько пишущих людей, столько и мнений! Нет, даже не так! Сколько людей, финансирующих этих пишущих, столько и мнений! Государственные белорусские СМИ просто цитировали Президента Лукашенко без журналистской фантазии и практически без купюр. Зато включили фантазию или включились в фантазийное обслуживание своих учредителей некоторые другие СМИ. Не будем тратить время на их цитирование, поскольку картина предельно понятна: демонстративная переброска сил НАТО на восток связана с событиями в Украине и, прежде всего, с референдумом в Крыму.

За ситуацией на Крымском полуострвое наблюдает наш специальный корреспондент Анастасия Дехтяр. Ей слово.

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Крым уже которую неделю стал ньюсмейкером во всем мире. События полуострова прочно засели на газетных передовицах, с новостей из автономии начинаются телевыпуски.

Денис Батурин, политический консультант:

После Майдана, после того, как революция состоялась, после сложной истории с президентом Януковичем, возникло некое опасение, что ситуация Майдана может распространиться и на несогласные территории.

Теперь Крым, вопреки всей географической терминологии, скорее похож на остров. Два сухопутных въезда под контролем народных пограничников. На границе с большой землей – блокпосты. На одном из таких побывала и съемочная группа программы «Картина мира» на РТР-Беларусь.

Анастасия Дехтяр, корреспондент программы «Картина мира»:

Чонгарский перевал. С двух сторон растянуто озеро Сиваш. По дороге сюда мы обогнали колонну БТРов с символикой «Беркута».

Правоохранитель:

У нас какая-никакая - автономия. У нас только два прохода в Крым. Это - Чонгар и Перекоп. И там наши ребята стоят и держат блокаду.

Анастасия Дехтяр, корреспондент программы «Картина мира»:

А это поселок Перевальное. Здесь уже больше двух недель отряды самообороны и вежливые люди в зеленом (так называют солдат с оружием без опознавательных шевронов), блокируют одну из воинских частей вооруженных сил Украины. Перегородили выезды из части, как они говорят, для того, чтобы не допустить провокаций. Еще одна задача - не допустить того, чтобы оружие (а нам шепнули, мол, за забором на складах есть все от пистолетов до танков), не попало в руки провокаторов.

Андрей Берковский, член отряда самообороны поселка Перевальное:

Мы не хотим допустить того, что произошло в Киеве. Что там произошло - знает весь мир. Там произвели вооруженный захват власти. Мы придерживаемся той политики, чтобы у нас не было ни хаоса и беспредела.

В центре автономии, Симферополе, все спокойно. И если бы не кубанские казаки, дружинники и плакаты на заборах и столбах с громкими лозунгами а-ля «НАТО, мы тебе покажем!», то можно было бы сказать, что никаких эпохальных событий здесь не происходит.

Виктор, кубанский казак:

Нужно было ехать, спасать своих товарищей, своих друзей. Казак по духу всегда остается.

Народные патрули охраняют важные объекты автономии: Верховный совет Крыма, Совмин, вокзалы, аэропорт.

На этой неделе Верховный Совет наделил полномочиями главнокомандующего вооруженными силами автономии премьер-министра Сергея Аксенова. Власти Крыма опасаются провокаций. Да и протестующий Киев не покидает мысль, как же все-таки насолить восставшим.

Андрей Мальгин, член экспертного совета при Совете министров Крыма, директор центрального музея Тавриды:

Украинское правительство прекратило финансирование бюджетных организаций, блокировало счета госказначейства. Но я вам не открою секрет, если скажу, что фактически отсутствие платежей по этим счетам уже длится в течение года.

Чтобы пенсии и зарплаты пришли вовремя, местные власти вынуждены были экстренно открывать новые счета в российских банках. Что касается расходной статьи референдума, то его проведение оценили почти в 2 миллиона долларов. И еще одна из материальных страшилок, которые нынче на слуху: в ближайшие дни Украина может отключить крымчанам свет и перекрыть воду. 85% электричества приходит с материка, точно так же поступает и питьевая вода. Сосед с соседом «кумекают», как быть?

Местные жители:

Да пусть отключают! У нас свои ветряки стоят. В конце концов, неделю поживем без света. Россия нам и свет, и газ, и воду пустит.

Жителей автономии такие меры, кажется, не пугают. Совершенно случайно мы заехали уже вечером в поселок Красногвардейское и обратили внимание, что в окнах мрак. За ответами мы отправились в лучший инфоцентр – местный магазин.

В магазине:

Все смеются с Украины. Мне кажется, у населения уже нервный срыв от этого. (Продуктами не запасаются?) А денег нет, чтобы ими запасаться.

Верховный Совет Крыма во вторник провел закрытое совещание. 78 из 100 депутатов проголосовали и приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Владимир Константинов, председатель Верховного совета Крыма:

Крымчане свой выбор сделали, идут своим путем. Используют свое право на самоопределение.

Так же власти Крыма приняли компромиссное решение. 60% здешнего населения называют себя русскими, вторую позицию по количественному показателю занимают крымские татары - их 12%. Так вот последние, в общем-то, весьма недовольны нынешними событиями. Генетическая память. Но правительство автономии предложило крымским татарам сотрудничество – два министерских портфеля и сделать их язык одним из официальных. Но, похоже, они на такие условия не соглашаются. Меджлис крымских татар по-прежнему призывает бойкотировать референдум.

Александр Форманчук, председатель экспертно-аналитического совета Совета министров Автономной Республики Крым:

Крымские татары, несмотря на то, что за все эти годы выработалась культура добрососедства, в политическом еще не притерлись, чтобы стать единым социумом крымским. Они автономию не воспринимают. У них свой нацимональный гимн. Они мечтают о своей государственности и к Росии относятся недружелюбно.

А мы продолжаем свой вояж по Крыму. Южное побережье так хорошо знакомо нашему туристу. Здесь, кроме небольшого волнения в море, ничего не наблюдается.

Ялтинская набережная живет в весеннем режиме. Жителей, пригретых солнцем, кажется, не продувает ветер перемен.

Молодая мама Алеся Лешук 7 лет назад повстречала на черноморском берегу любовь и переехала сюда. Вот теперь воспитывает годовалую дочку. Пособие по уходу за ребенком получает всего 90 долларов.

Алеся Лещук, жительница Ялты:

Народ сам должен решить. Мы за Россию. Там спокойнее, чем в Украине. У меня муж сам татарин, он пойдет тоже за Россию голосовать.

Пенсионер Василий Васильевич - здешний морж. Ежедневно устраивает заплыв, при любой погоде. После морских процедур, хотим узнать свежее мнение.

Василий Влаев, житель Ялты:

Как-то не по душе. Как-то нет того настроения крымского, как это было в прошлом году. И в санаториях в марте было больше людей. Сейчас люди боятся.

Я за единую Украину. А зачем разделять Украину? Нам и в Украине было неплохо.

Мартовский ныряльщик, по национальности болгарин, уже давно с ялтинской пропиской.

А вот семейство Лобоцевичей здешние агитаторы «За Россию» предупредили о том, что лучше с ошейника их собаки снять украинскую символику.

Артем Лобацевич, житель Ялты:

Будущее пугает. Есть же примеры Абхазии, Приднестровья. Что стало лучше?

Жители побережья пока уныло, но все же готовятся к сезону, который еще под вопросом. А ведь именно на туристической индустрии держится экономика крымских семей, региона. Как ведется, сезон год кормит.

Сергей Семенович - врач одного из ведомственных санаториев. Говорит, если раньше в это время санаторий был заполнен наполовину, то сейчас число поправляющих здоровье сократилось еще вдвое.

Сам же медик некогда был местным депутатом, потому знает о многих подводных камнях общественно-политической жизни.

Сергей Гуременко, врач санатория поселка Симеиза:

Многие санатории приватизированы по определённой схеме. Переводятся из одного в другое ведомство, потом отдается в аренду. Определенная схема рейдерского захвата.

На подступах к Севастополю сразу два контрольных пункта. Силы самообороны проверяют и документы, и личные вещи. Говорят, буквально час назад задержали автомобиль со взрывчаткой.

Анастасия Дехтяр, корреспондент программы «Картина мира»:

Севастополь. Здесь стоят памятники адмиралам Нахимову и Ушакову, а экскурсии водят на Малахов курган, в Панораму и Диораму, представляющие соответственно Первую и Вторую обороны города-героя. Третья оборона Севастополя - все чаще называют так события этих дней.

На площади возле Графской пристани вот уже неделю проходит нон-стоп марафон. Звезды российского шоу-бизнеса одни за одними сменяют агитационный караул. Весь город-герой украшен листовками, где жителям в два столбика объясняют: как в России и как в Украине. На брошюры и открытки распространители не скупятся.

Местные жители:

- Третью оброну держим! Стыдно! Покуда Севастополь будем русским - Россия не изведает стыда! Конечно, если бы у нас был ваш Лукашенко, а не вот это, может, мы бы и не выступали.

- Мы в этом напряжении, страхе живем с ноября! Естественно, НАТО - это угроза всему миру! Не перечислить те страны, которые они разбомбили и принесли свою псевдо-демократию!

У банкоматов - очереди. С недавних пор украинские банки ввели ограничение на снятие наличных. В день можно снять порядка 100 долларов.

В громкоговорители севостопольцам сообщают о последних новостях «крымского фронта». И кажется, что даже самые политпассивные граждане взволнованы.

Вадим Колесниченко, народный депутат Украины, член Партии регионов:

И что Америка заявляет, что она, якобы, поддерживает эту власть... Сложно понять лицемерие и продажность этих политиков, которые финансировали, организовывали, информационно поддерживали государственный переворот. Сегодня пытаются скрыть глаза, не замечают, что в Украине проиходит вооруженный террор. Поэтому севастопольцы, крымчане просто попытались защитить свою территорию от бандитов.

Экскурсовод Наталья, прогуливаясь по причалу Приморского бульвара, активно приглашает на морскую прогулку. Из желающих – лишь иностранные журналисты да папарацци, которые хотят с воды подобраться к флоту. О сезоне размышляет неохотно, видимо, боится сглазить.

Наталия Зубр, экскурсовод:

Мы были в отчаяние, что этот сезон провалится.

Севастополец Виктор Григорьевич полковник в отставке, прошел Афган и Приднестровье. Его команда охраняет городские святыни и памятники.

Виктор Мельников командир отряда самообороны Севастополя:

Дня не проходит, то паспорта рвут, то под видом празднования 300-летия Т.Г. Шевченко 30 боевиков приехали и там потасовка была - задержали 12 человек с оружием, с ножами.

Отставник примечает, когда в городе появилась самооборона, даже местная преступность уменьшилась в три раза.

Виктор Мельников командир отряда самообороны Севастополя:

Третья часть, если не половина города мужского населения, отставные офицеры. Те, кто может держать в руках оружие, те, кто может нажимать на кнопки, которые ракеты запускают и так далее. Здесь стоит Черноморский флот. Мы не забывали никогда, что мы - русские люди. Не пиндосам (сленг - американсцам. прим.ред) нас пугать!

15 марта в Крыму было жарко. Хорошо, что в плане погоды! Синоптики на ближайшие сутки объявляют штормовое предупреждение - весьма символично!

15 марта - День тишины. К референдуму, утверждают в Центризбиркоме, все готово: 120 избирательных участков, 1,5 миллиона бюллетеней на трех языках. Эксперты ожидают до 80% явки. В Крым уже приехали международные наблюдатели из 20 стран мира - 135 человек. Освещать события приехали более 500 журналистов.

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То, что происходит в Украине, весьма напоминает события 20-летней давности, когда на лоскуты, буквально, порвали федеративную Югославию. Но тогда Запад не говорил о целостности страны, не беспокоился об этом, а всячески приветствовал отделение республик. К примеру, в 1992 году из состава Федеративной Республики Югославия вышла Босния и Герцеговина и тут же была приянта в ООН. А 6 лет назад Босния и Герцеговина заслужила право подписать Согласшение об Ассоциации с ЕС и Соглашение об особых торговых мерах, которые устанавливали режим свободной торговли с ЕС. Примерно то же самое обещают сегодня Украине. Что же произошло после этого? Чуда не случилось. Сегодня в Боснии и Герцеговини до 50% безработных. Это половина населения! И именно они несколько недель назад устроили массовые беспорядки в стране. Подожгли здание правительства. Вообщем, у них свой майдан, только с другим знаком. В следующей программе вы увидите фильм об этой стране.