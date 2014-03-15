С Днём Конституции белорусов поздравил Александр Лукашенко

Новости Беларуси. Прочная основа для правового и демократического государства. В Беларуси 15 марта — День Конституции. Именно 15 марта в уже далеком 1994 году Парламент принял первый в истории тогда ещё совсем молодого суверенного государства главный закон. Конституция состоит из 9 разделов и почти полутора сотен статей. Документ сосредоточил в себе богатый исторический опыт, чётко определил приоритеты национального развития. С Днём Конституции соотечественников поздравил Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Отмечая 20-летний юбилей Конституции и оценивая масштабные перемены, которые произошли в жизни белорусов за столь короткий по историческим меркам период, мы с гордостью и полной уверенностью говорим: Республика Беларусь состоялась как суверенное государство, наивысшей ценностью и безусловным приоритетом которого, является человек и его законные интересы. Мы динамично движемся вперед, развиваем экономическую и социальную сферы, повышаем свой международный авторитет, реализуем провозглашённые в Основном Законе принципы народовластия, верховенства права, разделения властей и социальной справедливости.