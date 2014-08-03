Ситуация в Украине: мнение политологов и жителей Украины

Новости Украины. Корреспондент СТВ Ольга Макей увидела происходящее и узнала настроения людей с киевской стороны. Украину ожидают новые перемены прежде всего в области распределения социальной поддержки государства. Но сами украинцы — ждут мира.

Вот так сейчас выглядит Майдан. Десятки палаток. Правда стоять им осталось до дня независимости. 24 августа время «Ч» для местных обитателей, такую дату назначил официальный Киев. Часть временных пристанищ уже разобрали, а площади пытаются вернуть первоначальный вид.

Ольга Макей, СТВ:

На Майдане сейчас стараются навести порядок, видно специалисты укладывают плитку. Здесь же расположилась бойкая торговля сувенирами. Можно купить магнит с изображением Майдана, это пользуется большим спросом у туристов. Здесь же жители Майдана устроили для себя спортплощадку, можно позаниматься баскетболом. А в этой палатке — музей Майдана. Посмотрим, что здесь за экспонаты. Как видим, каски, дубинки, гильзы — то, что использовали здесь примерно 5 месяцев назад. Но в целом, кажется, сам Майдан превратился в один большой музей.

А жители Майдана, коих около 700, в этом музее и сами как экспонаты. Кто и чем здесь занимаются целыми днями — вопрос. Кто-то курит в палатке, кто-то как Владимир выращивает огурцы и отгоняет назойливых туристов.

Владимир Пак :

Много! Из разных стран приезжают, и внутренние тоже туристы. Обычно, это утомляет. Каждому объясни, что было, чего стоим. Утомляет.

А вот кого не утомляют туристы, так это торговцев сувенирами. Вторые успешно зарабатывают на любопытстве первых. Наталья, например, еще недавно вышиванками торговала на другом конце Киева. Перенесла палатку на Хрещатик — бизнес пошел в гору.

Наталья, продавец:

Австралийцы, канадцы, очень много американцев, англичане, группы, экскурсии. Они проходят и это все покупают.

— Считали сколько вышиванок продаете?

— 20 и притом дорогих!

Так и выходит, каждый пытается заработать, на чем может, включая Майдан. Ведь госкошелек пустеет, а вместе с ним и сбережения украинцев. Только по официальным данным на военные действия на востоке страна ежедневно тратит более 4 миллионов долларов.

Денис Кирюхин, политолог:

Во-первых, ход военной операции требует больших затрат. Недавний конфликт в украинском правительстве, связанный со временной отставкой Яценюка был связан с тем, что премьер-министр настаивал на пересмотре бюджета, поскольку у него не хватало средств на финансирование армии. Парламент пошел навстречу, и эти деньги были выделены. С другой стороны, военные действия идут на территории, где сконцентрированы промышленные предприятия, то есть экономическое сердце Украины.

Это экономическое сердце может и вовсе остановиться. Только у Запорожского автомобилестроительного в Донецкой области 25 предприятий, в Луганской — 11. В Донбассе из-за повреждения железнодорожной ветки прекратить работу могут крупнейшие металлургические заводы.

Вадим Карасев (политолог):

В экономической сфере происходят неблагоприятные тенденции. У нас будет экономический спад —минус 5% ВВП. Прежде всего за счет падения промышленного производства, причем наибольшее падение — машиностроение. Это ключевой момент в индустриальной идентичности Украины и Беларуси. Машиностроение упало за 2014 год на 18%, потому что наши крупные машиностроительные предприятия в Луганске, Донецке, Донбассе.

Михаил — инженер-машиностроитель. В 2014 году окончил киевский политех. Только трудиться по специальности в Украине теперь не может. Официантом в этом столичном кафе зарабатывает в 4 раза больше. Ради мечты работать в автопроме думает даже переехать в Беларусь.

Михаил (официант):

Очень важно, что после распада СССР у нас в стране началась полная разруха. Все пораспродавали, все запущено. Сейчас, когда я проходил практику на заводах — они выглядят ужасно. Битые стекла, три несчастных станка. В Беларуси наоборот. Она собралась в этот момент, потихоньку начала восстанавливать, поднимать промышленность. Конечно, я думаю, это был правильный ход.

Уличные кафе опустели — экономят. В магазинах цены тоже заметно подросли, а в Киеве отключили горячую воду в 90 % домов. Летняя профилактика оказалась бессрочной, а жителей столицы готовят к зиме с прохладными батареями.

Жители Украины:

— По районам отключили везде воду в целях экономии. В связи с непонятной ситуацией — на месяц-два как минимум.

— Отключили воду. Обычно на 3 недели отключают, в том году не было полтора месяца. А теперь слух есть, что до отопительного сезона воды не ждать.

— Сказали что зимой, у нас кооперативный дом, председатель сказал, что отопление будет до 16 градусов в зимнее время, поэтому желательно квартиры утеплить. Цены почти в 2 раза подорожали. Те же куры, которые были 24-25, теперь 48-51 и на овощи, конечно, немного дороже.

Повышение цен на фоне снижения зарплаты бюджетникам — одно из требований МВФ. Очередной транш в размере без малого полутора миллиардов долларов украинские власти ожидают в августе.

Валентин Жаронкин (политолог):

Что касается требований МВФ, они в первую очередь касаются повышения тарифов для населения. Это цены на газ, воду, электроэнергию. Понижение зарплат в бюджетной сфере, сокращение чиновников. Ряд требований, которые так или иначе болезненно ударят в первую очередь по социальной ситуации.

Новость о повышении тарифов украинцев не порадовала. В пятницу жители Чернигова штурмовали здание местной администрации. Тем временем в Киеве едва ли не каждый день антикоррупционные забастовки. Митингующие задаются вопросом, а можно ли вообще жить по-другому? Эксперты в пример приводят белорусский опыт.

Сергей Белашко, директор агентства социальных коммуникаций:

Украинцы относятся к Беларуси очень хорошо. Они видят, что можно жить так, что можно не воровать. Не разворовывать национальное достояние. Не отдавать за бесценок сомнительным личностям предприятия, на которых работают тысячи людей, а относиться к этому по-хозяйски, чтобы национальное достояние работало на народ.

Сами украинцы, похоже просто устали от плохих новостей. Кто-то принципиально не смотрит телевизор, не читает газет. Однозначно одно, все хотят жить в мирной и спокойной стране.

Жители Украины:

— Хотим, чтобы в нашу мирную политику извне никто не вмешивался. Мы сами можем решить все свои вопросы внутри страны.

— Нет человека, который хочет войны, который желает бед своим соседям, родным, близким.

— Хочется мира в стране. Сколько уже людей погибло. Я сама родом оттуда, в данный момент нахожусь в Киеве.

— Мы зашли в тупик, нам нельзя больше ничего сделать кроме как, слава Богу, что есть такой президент Лукашенко, который предложил свою территорию.

Заседание трехсторонней контактной группы, местом встречи для которой стал именно Минск, принесло результаты. Один из них: обеспечение безопасного доступа международных следователей к месту аварии малазийского авиалайнера. С 31 июля в районе места крушения приостановлены боевые действия, таким образом для специалистов открылся «Зеленый коридор».

Ертугрул Апакан, глава наблюдательной комиссии ОБСЕ в Украине:

Мы надеемся, что наша группа сможет ежедневно добираться до места катастрофы через этот коридор, чтобы провести расследование авиакрушения, которое может занять до 3-4 недель.

Не исключено, что переговоры контактной группы и представителей ополчения продолжатся на следующей неделе. Искать компромиссы за столом переговоров возможно будут снова в Беларуси. Южные соседи особенно ждут новостей из Минска, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.