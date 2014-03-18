Лидия Ермошина проголосовала досрочно на выборах депутатов

Новости Беларуси. В Беларуси началось досрочное голосование на выборах в местные Советы. Участки открылись в 10 утра. Только в столице, их к слову, более семисот. И, несмотря на рабочий день, желающих проголосовать заранее оказалось немало, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сделай выбор. В Беларуси стартовало досрочное голосование за кандидатов в местные советы депутатов. «За» и «против» в репортаже Дмитрия Бояровича.

Этот избирательный участок в Минске, как и все в Беларуси, 18 марта открылся ровно в десять. Бюллетени для голосования завезли сюда накануне вечером. Что называется, «впритык». Такая практика – обычная. Для того, чтобы все было прозрачно. Для этой же цели здесь и наблюдатели. Впрочем, и они, и члены комиссии начали свою работу задолго до открытия участка.

Николай Сергиенко, заместитель председателя участковой избирательной комиссии:

Уже на протяжении более месяца избирательная комиссия работала по подготовке как непосредственно самого участка для проведения голосования, так и с избирателями, которых на нашем участке насчитывается более тысячи. Поэтому избирательной комиссии пришлось в подготовительный период выборов хорошо поработать.

Каждый избиратель у нас получил приглашение на выборы. Мы ожидаем солидную явку и считаем, что выборы на нашем участке пройдут очень активно.

От каждого избирательного округа по несколько кандидатов. Касается это, в первую очередь, Минска. Здесь самый высокий конкурс. Все претенденты на депутатские портфели сейчас ведут агитацию. Для того, чтобы быть услышанными, у них есть еще пять дней. Мы спросили у тех, кто пришел проголосовать, что повлияло на их выбор. Кстати, причины, по которым они это делают раньше, объяснять членам избирательной комиссии не нужно. Это – личное дело каждого.

Светлана Амери:

Я просто в воскресенье не могу. Поэтому решилав сегодня, в первый день проголовать. Тем более, сегодня до обеда свободна. Поэтому пришла проголсовать.

Я руководствовалась тем, чтобы кандидат уделял больше внимания именно социальной политике. Политике, направленной на улучшение положения людей в стране. Так как я каким-то образом связана с образованием, меня еще интересует и эта сфера - уровень образования чтобы поднимался.

Людмила Исаенко:

Я была на встрече с одним из наших кондидатов. Я познакомилась с предвыборной кампанией. Она мне понравилась и я сделала свой выбор.

Активно голосовали сегодня и в Гродно. И прежде всего – студенты. Возможность отдать голос досрочно для них – выход. Большинство на выходные разьезжаются по домам. Ну а так, объясняют, и гражданскую позицию проявить можно, и "уик-энд" провести.

Владимир Алексеев, студент ГрГУ им. Я. Купалы:

Для меня это первые выборы, это мой долг, моя обязанность, поэтому я не мог не придти на них.

Александр Запольский, студент ГрГУ им. Я. Купалы:

Я хочу участвовать в жизни Гродно, Гроднеской области, нашей Республики. Досрочно пришел, потому что у нас с семьей планы, мы хотим выехать загород, поэтому никак не получается.

Досрочно приняли участие в выборах сегодня и общественные деятели. Лидия Ермошина пришла на столичный участок номер 48. Причем не только, чтобы проголосовать, но и проверить работу комиссии. Председатель Центризбиркома поговорила с избирателями, отправила бюллетень в урну и поделилась с прессой своим представлением о хорошем депутате.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Я считаю, что главная обязанность кандидата — быть порядочным человеком. Кандидат в депутаты, а потом депутаты решает с нами общие вопросы, он помогает исполнительной власти решать вопросы жизни города, нашего региона, в котором мы живем. Сегодня по окончанию дня, то есть после 19 часов все участковые комиссии составят протоколы, вывесят здесь для всеобщего обозрения о количестве граждан, которые получили свои избирательные бюллетени. И мы будем знать этот свой первый процент досрочно проголосовавших.

Чтобы проголосовать досрочно, достаточно просто придти на избирательный участок. Плюс при себе иметь документ, удостоверяющий личность. Участки для досрочного голосования в Минске и по всей стране будут работать каждый день с 10 утра до 7 вечера с перерывом на обед. А до основного дня голосования остается 5 дней!