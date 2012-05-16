31 мая Владимир Путин совершит свой первый зарубежный визит — в Беларусь

Новости России. Наблюдатели отметили, что президентское пожатие рук было крепким. Еще в Кремле на прошедших друг за другом саммитах ОДКБ и СНГ был заметен какой-то особенно единодушный настрой участников — от Беларуси и Армении до Узбекистана и Украины. Похоже, недопонимание в некоторых вопросах как по военно-политическому блоку, так и СНГ полностью преодолено. В Москве за столом переговоров лидеры государств выделили и общий приоритет — интеграция на постсоветском пространстве.

Кстати, для Владимира Путина это первые многосторонние международные мероприятия после вступления в должность президента. И как было заявлено в конце переговоров, свой первый зарубежный визит он совершит в Беларусь.

Сергей Кизима, политолог:

Это значимое событие. Оно является достаточно четким и совершенно однозначным ответом на слухи, которые ходили в определённых кругах о том, что якобы при переизбрании Путина плохие отношения снова настанут в белорусско-российских интеграционных процессах. Ничего подобного не будет. Первый визит после избрания подчеркивает важность Беларуси для Российской Федерации.

Павел Потапейко, политолог:

Можно сказать, что на сегодняшний день Республика Беларусь является одним из наиболее активных членов ОДКБ. Данный визит покажет то значение, которое Беларусь занимает во внешнеполитическом раскладе России.

Интеграция на постсоветском пространстве как приоритет заметна и в намерении стран ОБДК усилить механизм совместно реагирования на внешние угрозы. По ними понимаются как военная агрессия, так и скрытые механизмы давления в виде информационных войн или экономических санкций. На юбилейной сессии ОДКБ подвели итоги за время существования Организации и подписали совместную декларацию. Значит, начинается новый этап в развитии военно-политического блока. Организация вступает в фазу зрелости. А в СНГ усиливается экономическая интеграция — заработает зона свободной торговли. Беларусь, Россию и Казахстан еще объединяет проект Евразийского союза.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Благодаря Российской Федерации за последние четыре года мы смогли достичь в интеграции самых высоких результатов. Ваша решительность, даже порой риск, что надо когда-то решать эти вопросы, привели к тому, что мы сегодня на постсоветском пространстве имеем самую продвинутую интеграцию."

Пожалуй на вопрос, почему первой зарубежной страной, которую посетит Владимир Путин после инаугурации, не станет какое-нибудь государство Евросоюза или США, российский лидер ответил на неформальной встрече СНГ.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

Хочу вновь подчеркнуть, что страны Содружества – наши самые близкие, в прямом смысле этого слова, стратегические партнёры. Буквально все аспекты взаимодействия с вами для нашей страны жизненно важны.

И пока лидеры ведущих западных демократий будут ждать, 31 мая новоизбранный президент России посетит с визитом Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

16.05 Новости 6.00

Свой первый официальный визит в статусе главы российского государства Владимир Путин совершит 31 мая в Беларусь. Такая договоренность достигнута по результатам проведенных переговоров в Кремле.

Накануне в Москве прошли сразу два неформальных саммита – ОДКБ и СНГ. Участие в них принял президент Беларуси. По итогам, главы государств ОДКБ подписали совместную декларацию, в которой отражены все вопросы, связанные с безопасностью государств-участниц организации.

На встрече лидеров стран Содружества в центре внимания были вопросы дальнейшего взаимодействия в рамках этого интеграционного образования, а также актуальные международные темы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

2013 год в СНГ объявлен Годом экологической культуры и охраны окружающей среды. Следующее заседание Совета глав государств СНГ может пройти 2 ноября в Ашхабаде.