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В здании парламента Великобритании за 1,5 года произошло 101 преступление. Крадут даже чайные пакетики

16 мая 2012 09:38
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Новости Великобритании. В здании парламента Великобритании за полтора года произошло 101 преступление. Такие данные приводит лондонская газета «Дейли Телеграф».

Среди нарушений закона – кражи денег, электронной техники, часов, очков, кошельков, одежды и даже чайных пакетиков. Стоимость похищенного оценивается в 60 тысяч фунтов стерлингов.

Также за эти полтора года британским законодателям несколько раз угрожали расправой, а однажды полиции пришлось расследовать дело о хранении марихуаны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Криминал

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