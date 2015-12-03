3 декабря в Палате представителей рассматривали законопроект о внесении изменений и дополнений в закон о вынужденной миграции

Новости Беларуси. Миграционный кризис в ЕС не оказал существенного влияния на обстановку в Беларуси. Вопросы, касающиеся беженцев, рассматривали сегодня, 3 декабря, на очередном заседании Палаты представителей. Тема актуальная — поток вынужденных мигрантов в республику за последнее время возрос. В первую очередь из Сирии, Ирака, Йемена. Что касается жителей Украины, то за прошлый год и 9 месяцев нынешнего, в Беларусь приехало около 150 тысяч граждан из этой страны. Все нововведения в законодательстве — это реакция на изменения в миграционной ситуации во всем мире. Так, предложенный на рассмотрение депутатов документ предусматривает единую процедуру подачи ходатайства о получении статуса беженца. Как ожидается, срок рассмотрения не будет превышать шести месяцев.

Николай Мельченко, заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь:

Это исключит возможность недобросовестным просителям необоснованно прибывать на территории Республики Беларусь. Внесены будут при доработке положения о том, что необходимо будет знание одного из государственных языков Республики Беларусь, также положений Конституции Республики Беларусь.

Также на заседании депутаты одобрили проект Лесного кодекса. Новые пункты этого документа позволят заготавливать на 2,5 миллиона кубометров древесины больше и получать более 200 миллиардов рублей дополнительного дохода. Одним из самых обсуждаемых стал проект Кодекса о культуре. Аналогов ему нет на всем постсоветском пространстве. В предложенном документе расширяются полномочия меценатов и спонсоров, усиливается контроль за «черными копателями».

Рассматривались и вопросы финансовые. Как отметил первый заместитель председателя Правления Национального банка, переговоры Беларуси и МВФ о предоставлении кредита могут быть завершены в первом квартале 2016 года. Сегодня у нашей страны складывается успешный диалог с фондом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тарас Надольный, первый заместитель председателя Правления Национального банка Республики Беларусь:

Миссия, безусловно, оценивала, как я говорю, готовность сближаться, готовность действительно внедрять подходы, которые будут вести к формированию долгосрочного экономического роста. И при этом с сохранением финансовой стабильности в стране, поэтому мы проявили себя готовыми двигаться по этому пути, поэтому достаточно неплохой диалог складывается с фондом. И сейчас даже заявление фонда миссии, которая у нас работала совсем недавно, о том, что большой прогресс сделан и действительно Беларусь готова двигаться по пути сближения позиций.