Новости Беларуси. Беларусь менее всего в СНГ подвержена экстремистской деятельности. Сегодня, 3 декабря, в Минске эксперты из разных стран обсудили вопросы национальной безопасности. В 2014 году в нашей стране выявлены единичные факты, которые подпадают под понятие «экстремистской деятельности», в том числе это вербовка, финансирование и пропаганда террористических группировок.

Сказывается результат активной работы спецслужб. В то же время, специалисты предупреждают, что вербовщики используют самые разные способы привлечения молодых людей в террористические группировки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марианна Кочубей, старший инспектор по особым поручениям аппарата Руководителя Антитеррористического центра государств-участников СНГ:

Вербовка идет в социальных сетях прежде всего. К сожалению, молодежь на своих личных страницах в социальных сетях выкладывают о себе такую информацию, которая является избыточной. Вербовщики ИГИЛ пришли в вузы. И я полагаю, не только в российские. Они давным-давно пришли в вузы государств Центральной Азии.