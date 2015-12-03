Новости Беларуси. Беларусь предлагает ввести общую процедуру рассмотрения ходатайств о предоставлении статуса беженца. К такому мнению пришли, анализируя перемещения потоков вынужденных мигрантов. Единая система позволит отслеживать тех иностранцев, которые на протяжении длительного времени продолжают передвигаться по территории сопредельных государств. Этот процесс беженцы называют поиском выгодных условий для жизни, но фактически постоянно находятся на нелегальном положении.

Жан Ив Бушарди, представитель УВКБ ООН в Республике Беларусь:

Действующие конфликты в Сирии, в Йемене и Афганистане имеют свое воздействие на многие страны мира. В качестве примера мы видим Европу. Да, можно говорить о некотором спокойствие и стабильности, но надо быть готовым к тому, что завтра страна может столкнуться с массовым притоком мигрантов.

В компетентные органы Беларуси только с начала года с ходатайствами о защите обратились более тысячи ста иностранцев из 23 стран мира. Приходится констатировать, что и поток мигрантов значительно возрос. Среди них большинство составляют граждане Украины и Сирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Бегун, начальник Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

Более 1 100 граждан Украины получили дополнительную защиту в Республике Беларусь. Это наряду с теми, что на территории республики действует так называемый принцип разделения миграционных потоков. То есть часть украинцев получает разрешение на трудовую деятельность, часть получает разрешение на временное проживание по иным основанием, часть подает ходатайство на гражданство. Основной массив, наверное, граждан Украины уже схлынул, но по-прежнему мы принимаем ходатайство граждан Украины, которые прибывают, в том числе на территорию Беларуси, и в этом году, которые впервые обращаются в компетентные органы нашей страны с ходатайством о статусе.