Белорусская делегация примет участие во встрече министров иностранных дел стран ОБСЕ в Белграде

Новости Сербии. Усиление борьбы с терроризмом и укрепление региональной безопасности. Сегодня, 3 декабря, в Белграде соберется Совет министров иностранных дел государств ОБСЕ. Участие во встрече примет и белорусская делегация. Наша сторона изложит свое видение достижения безопасности в Европе.

Запланированы также двусторонние переговоры главы МИД Беларуси с руководителями внешнеполитических ведомств других стран. В центре внимания Совмина также будут вопросы урегулирования конфликта в Украине и роли ОБСЕ в преодолении миграционного кризиса в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.