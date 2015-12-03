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Белорусская делегация примет участие во встрече министров иностранных дел стран ОБСЕ в Белграде

03 декабря 2015 10:55
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Новости Сербии. Усиление борьбы с терроризмом и укрепление региональной безопасности. Сегодня, 3 декабря, в Белграде соберется Совет министров иностранных дел государств ОБСЕ. Участие во встрече примет и белорусская делегация. Наша сторона изложит свое видение достижения безопасности в Европе.

Запланированы также двусторонние переговоры главы МИД Беларуси с руководителями внешнеполитических ведомств других стран. В центре внимания Совмина также будут вопросы урегулирования конфликта в Украине и роли ОБСЕ в преодолении миграционного кризиса в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# ОБСЕ

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