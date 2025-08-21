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Новости по тегу #Первая мировая война

В Гродненском районе захоронили останки участников Первой мировой войны
21 августа 2025 06:26

В Гродненском районе захоронили останки участников Первой мировой войны

Масштабная реконструкция Первой мировой войны прошла на «Линии Сталина»
21 июля 2025 08:00

Масштабная реконструкция Первой мировой войны прошла на «Линии Сталина»

27 млн советских людей, отдавших свои жизни за Победу, не могут быть сравнимы с потерями США – Бузин
02 мая 2025 17:01

27 млн советских людей, отдавших свои жизни за Победу, не могут быть сравнимы с потерями США – Бузин

Экспонатам более 100 лет – в занарочской школе открылась выставка, посвящённая событиям Первой мировой
14 февраля 2025 07:53

Экспонатам более 100 лет – в занарочской школе открылась выставка, посвящённая событиям Первой мировой

В Брестской крепости вспоминают события Первой мировой войны
25 августа 2024 10:40

В Брестской крепости вспоминают события Первой мировой войны

11 июля 2012 13:43

Перезахоронение останков 3 русских солдат, погибших во время войны 1812 года, в Могилевской области