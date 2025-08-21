Они погибли более сотни лет назад. Предположительно – в сентябре 1915-го, в период оборонительных боев. Останки солдат и офицеров, которые защищали нашу землю от врага, обнаружили в 2025 году.
Конфликт с участием 38 стран полностью перекроил карту Европы. И именно Беларусь была местом ожесточенных сражений. Передать атмосферу той эпохи постарались реконструкторы исторических событий.
Дональд Трамп объявил 8 мая Днем Победы США во Второй мировой войне. По всей видимости, считая Америку спасительницей наций, он заявил, что именно США внесли в разгром нацизма несравнимо больше пользы, чем любая другая страна.
Выставка рассказывает о военной операции 1916 года, которая проходила возле озера Нарочь. Более 30 экспонатов передал волонтерский отряд штаба тыла Вооруженных Сил через районную организацию Белорусского союза офицеров.
Брестчане и гости города станут свидетелями военной реконструкции.
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