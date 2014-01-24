Новости Беларуси. Следовать выбранному курсу. 24 января в Палате Представителей принимали посла Кубы Херардо Суареса Альвареса. Он приступил к исполнению обязанностей минувшей осенью, а в декабре вручил Президенту верительные грамоты.

Наши страны выступают за расширение торгово-экономических и культурных связей. Многое уже было сделано предшественниками Херардо Суареса Альвареса: межпарламентский диалог начался еще в 1997 году. Сегодня среди актуальных направлений сотрудничества – фармацевтика, ремонт сельскохозяйственной техники и строительство агрогородков на Кубке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Херардо Суарес Альварес, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба в Республике Беларусь:

Мы заинтересованы в обмене мнениями наших законодателей, наших парламентариев в практической области.