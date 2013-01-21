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20 лет дипломатическим отношениям Беларуси и Туркменистана

21 января 2013 08:09
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Новости Беларуси. 20 лет исполнилось дипломатическим отношениям Беларуси и Туркменистана. С этой датой Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова поздравил глава нашего государства Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
За прошедшие годы нам удалось сформировать полноценное межгосударственное сотрудничество. Убежден, что двадцать лет дипломатических отношений Беларуси и Туркменистана - это лишь начало пути. У нашей совместной работы - огромные перспективы и прекрасное созидательное будущее.

В настоящее время стороны активно сотрудничают в сфере политики, набирают обороты торгово-экономические связи. В 2011 году взаимный товарооборот составил почти 240 миллионов долларов. Мы отправляем в Туркменистан тракторы, дорожную технику, грузовые автомобили, шины, лекарства, продукты питания. В основе импорта хлопчатобумажная пряжа, шерсть и постельное белье.

В настоящее время наиболее значимым совместным проектом является строительство белорусскими специалистами «под ключ» Гарлыкского горно-обогатительного комбината по выпуску калийных удобрений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Беларусь-Туркменистан # Международное сотрудничество

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