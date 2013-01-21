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Жертвами теракта в Алжире стало уже более 80 человек. Продолжаются поиски погибших

21 января 2013 08:07
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Новости Алжира. В Алжире растет число жертв захвата заложников. Найдено уже  более 80 погибших. Среди них 30 жертв — иностранцы. Ранее в воскресенье солдаты обнаружили тела 25 заложников на газовом объекте неподалеку от города Ин-Аменас.

Трагедия на  британском заводе разыгралась в среду. Вооруженные исламисты напали на объект нефтегазовой промышленности и взяли в заложники иностранных сотрудников и местных специалистов, требуя вывода войск из соседнего Мали.

В пятницу из плена удалось спасти порядка 650 человек. По официальным данным, в результате теракта погибли 23. Но и эта цифра не окончательна. Саперы продолжают осматривать территорию комплекса, разыскивая заложников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Терроризм # Захват заложников

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