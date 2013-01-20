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Итоги операции по освобождению заложников в Алжире: убиты 32 террориста и 23 пленника, спасено 800 человек

20 января 2013 13:00
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Новости Алжира. Власти Алжира объявили официальные итоги операции по освобождению заложников захваченных на газовом комплексе в пустыне Сахара. Погибли 23 пленника. Ликвидированы 32 террориста. Спасено около 800 человек, в том числе 107 иностранцев.

Между тем, по данным официальных Лондона и Осло, все еще нет сведений о местонахождении троих британцев и пятерых норвежцев. Также среди пропавших могут оставаться граждане США и Японии. Не установлены и личности людей, чьи обгоревшие тела были накануне обнаружены в одном из помещений комплекса.

Предприятие, принадлежащее компании ВР, было атаковано террористами 16 января. Ответственность за нападение взяла на себя группировка близка к Аль-Каиде. Требованием террористов было прекращение антиисламистской военной операции в Мали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Терроризм # Захват заложников

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