Новости Беларуси. Выполнить гражданский долг. 18 марта в Минске начнется досрочное голосование за кандидатов в депутаты Мингорсовета. Избирательные участки будут открыты с 10 до 14 часов и с 16 до 19.

Сейчас специальные комиссии уточняют списки избирателей и готовят для них участки.

Основной день выборов назначен на 23 марта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Татьяна Кравченко, заместитель председателя Минской городской комиссии по выборам депутатов Минского городского совета депутатов 27-го созыва:

Хотелось бы, чтобы наши уважаемые избиратели пришли на избирательные участки как им удобно: или в день досрочного голосования, или в день выборов, чтобы они отдали свой голос в поддержку того или иного депутата. Свой гражданский долг, я считаю, должен выполнить каждый житель нашего города.