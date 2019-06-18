18 июня пройдут переговоры Александра Лукашенко и Абделя Фаттаха аль-Сиси

Новости Беларуси. 18 июня президента Египта ожидают во Дворце Независимости. Запланированы переговоры на высшем уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко проведет переговоры с Абдель Фаттахом аль-Сиси. Лидеры государств обсудят реализацию совместных проектов, перспективные направления сотрудничества. Не останутся без внимания и политические отношения, в том числе взаимодействие на международных площадках. Планируется, что президенты примут совместное заявление.

В последние годы политический диалог между нашими странами заметно активизировался. В его основе – открытые и дружественные отношения между главами государств. Белорусский лидер посещал Каир в январе 2017 года. По итогам переговоров были определены наиболее перспективные направления сотрудничества.

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Абдель Фаттах аль-Сиси прибыл в Минск 17 июня. В истории белорусско-египетских отношений это первый официальный визит египетского лидера в Минск. Ожидается, что он откроет новую страницу в двухсторонних отношениях.