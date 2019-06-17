Прямой эфир

Впервые президент Египта посетит Беларусь с официальным визитом

17 июня 2019 06:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Президент Египта прибудет 17 июня в Беларусь. Первый в истории двусторонних отношений официальный визит продлится два дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые президент Египта посетит Беларусь с официальным визитом-1

Встреча глав государств запланирована на 18 июня. Переговоры пройдут в узком и расширенном формате. Основное внимание стороны уделят развитию торгово-экономического взаимодействия. Президенты рассмотрят ход реализации совместных проектов, перспективные направления сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, науке, образовании, сфере безопасности. В центре внимания и развитие политических отношений, в том числе на площадках международных организаций.

Впервые президент Египта посетит Беларусь с официальным визитом-4

По итогам переговоров ожидается подписание пакета документов. Также планируется, что главы государств примут совместное заявление.

Откроется ли в Минске египетское посольство и будет ли регулярный рейс в Каир? Рассказывает Сергей Рачков

# Беларусь-Египет # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Мировая безопасность, экономическое сотрудничество и обмен подарками: рассказываем об итогах саммита ШОС
16 июня 2019 17:47

Мировая безопасность, экономическое сотрудничество и обмен подарками: рассказываем об итогах саммита ШОС

Премьер-министр Пакистана посетит Беларусь с официальным визитом
15 июня 2019 16:42

Премьер-министр Пакистана посетит Беларусь с официальным визитом

Александр Лукашенко подарил Си Цзиньпину бронзового аиста, продукты со своего подворья и ручку с орнаментом
15 июня 2019 13:52

Александр Лукашенко подарил Си Цзиньпину бронзового аиста, продукты со своего подворья и ручку с орнаментом