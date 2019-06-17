Впервые президент Египта посетит Беларусь с официальным визитом

Новости Беларуси. Президент Египта прибудет 17 июня в Беларусь. Первый в истории двусторонних отношений официальный визит продлится два дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встреча глав государств запланирована на 18 июня. Переговоры пройдут в узком и расширенном формате. Основное внимание стороны уделят развитию торгово-экономического взаимодействия. Президенты рассмотрят ход реализации совместных проектов, перспективные направления сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, науке, образовании, сфере безопасности. В центре внимания и развитие политических отношений, в том числе на площадках международных организаций.