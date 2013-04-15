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15 апреля состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Виктором Януковичем

15 апреля 2013 11:21
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Новости Беларуси. Главы государств отметили успешное развитие торгово-экономических отношений между странами. По итогам 2012 года взаимный товарооборот достиг рекорда — почти 8 миллиардов долларов. За год рост более чем на четверть.

Лидеры обсудили также определенные проблемы, которые имеются в двусторонних отношениях. Достигнута принципиальная договоренность о проведении в мае встречи на высшем уровне, в ходе которой будут рассмотрены данные вопросы.

Кроме того, Александр Лукашенко и Виктор Янукович обсудили инициативу о создании общественного движения Беларуси - Украины - России. Данный вопрос также станет предметом обсуждения на встрече президентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Международное сотрудничество # Беларусь-Украина

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