11 февраля в Минске проходит саммит «нормандской четверки»: прямое включение с места событий

Новости Беларуси. Внимание мировых СМИ приковано к белорусской столице. Во Дворце Независимости проходит встреча «нормандской четверки» по поиску выхода из кризиса на Украине. И несколько минут назад лидеры России, Украины, Франции и Германии завершили общение в узком составе.

В эти минуты по информации ряда информагентств и нашей съемочной группы продолжается встреча трехсторонней контактной группы в комплексе на Фрунзе, 5. Никакой иной информацией о ходе этой встречи мы пока не располагаем, но, судя по горящим окнам в здании и присутствии вдоль ограждения журналистов, переговоры все же проходят. Могу лишь предположить, что здесь уточняются некоторые технические вопросы, необходимые для встречи в «нормандском формате».

Весь мир сегодня следит за новостями из Минска. Встречу «нормандской четверки» эксперты связывают с возможностью решения главного вопроса последних месяцев – когда же в Украину придет мир.

Пока лидеры Украины и Германии присутствуют на встрече в Минске, наши корреспонденты находятся в их столицах - Киеве и Берлине. Они выяснили, чего же ждут их жители от этих переговоров (смотрите видео).

На результативный исход минских переговоров надеются и во всей Европе. Например, в Германии главная тема газетных передовиц и выпусков новостей — саммит «нормандской четверки». По мнению экспертов, эта одна из последних возможностей урегулирования конфликта в Украине, а рядовые жители Берлина связывают с минскими переговорами долгожданный мир.

Тема предстоящего саммита активно обсуждается в экспертном сообществе.

Своими впечатлениями, прогнозами и ожиданиями от исходов саммита делятся журналисты. Среди представителей СМИ - репортеры из США, Великобритании, Германии, Франции, Швейцарии, Чехии, России, Испании и других стран.

Мы продолжаем следить за главным политическим событием в Минске- встрече глав государств «нормандской четверки» по урегулированию ситуации в Украине. Мы выходим в эфир каждый час. И новая информация в нашем следующем выпуске в 23:30, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.