Саммит «нормандской четверки» в Минске 11 февраля состоится: прилетели все президенты

Новости Беларуси. В Минск прибывают участники саммита «нормандской четверки» по Украине. Около получаса назад в Национальном аэропорту приземлился борт президента Франции Франсуа Олланда.

Вслед за ним сел самолет канцлера ФРГ Ангелы Меркель. И президента Украины Петра Порошенко. Известно, что сразу по прибытию президент Франции поднялся на борт канцлера Германии, где между ними прошли переговоры.

Президент России Владимир Путин прибыл в Минск для участия в переговорах в "нормандском формате". Его самолет приземлился в Национальном аэропорту Минск.

Перед вылетом в Минск Петр Порошенко заявил, что предстоящий саммит является для него важнейшим событием за все время президентства. Об этом украинский лидер заявил на расширенном заседании кабинета министров Украины в Киеве

К предстоящему саммиту в Минске приковано внимание ведущих мировых СМИ. Встрече в Минске отданы первые полосы зарубежных изданий. Так, немецкий телеканал АРД говорит о большой роли Беларуси в благоприятном разрешении конфликта. Французская газета «Фигаро» пишет о том, что все затаили дыхание перед встречей на высшем уровне. Ведущий телеканал Соединенных Штатов CNN подчеркивает, что все внимание сегодня устремлено к Минску. Авторитетное американское издание Нью Йорк Таймс, в свою очередь пишет, что сегодняшняя встреча направлена на разрешение конфликта на Украине.

Встреча лидеров стран «нормандской четверки» состоится во Дворце Независимости, где все готово для проведения саммита. В течение дня там работают наши журналисты.

Тема предстоящего саммита активно обсуждается и экспертами. Все они указывают на необходимость политического разрешения конфликта в Украине и ожидают от сегодняшней встречи конкретных решений в этом направлении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.