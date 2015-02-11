Олланд, Меркель, Порошенко встретились в Минске с Президентом Лукашенко

Все участники «нормандской четверки» собрались в Минске. Их переговоры начнутся с минуты на минуту. Первым во Дворец независимости прибыл Президент Украины и уже состоялась двухсторонняя встреча Александра Лукашенко и Петра Порошенко. Впрочем, на данный момент во Дворце Независимости Президент Беларуси уже встретил глав Германии и Франции.



Александр Лукашенко:

Мы с Вами много последнее время общались. Правда, больше по телефону. Обсудили целый комплекс вопросов, не только ситуацию в Украине, но и наши двусторонние отношения. Должен Вам сказать, на удивление, торговлю мы не свернули. Наоборот, у нас торговля идет: мы имеем много заказов от ваших предприятий.

Но я о главном хочу сказать, публично. Я благодарю Вас за доверие к нашей стране, нашему народу. Это дорогого стоит, и я хочу Вас заверить, что мы будем делать все, чтобы у Вас в стране, в нашей Украине, был мир и покой. По-моему, мы это уже доказали своими действиями. Все, что обещали на протяжении этого периода - мы перед вами, перед украинским народом, выполняем. Знайте, что так будет и впредь.



Петр Порошенко:

Отношения двусторонние между Беларусью и Украиной находятся на самом высоком уровне. Я могу утверждать, что впервые за многие годы в отношениях между Беларусью и Украиной нет вообще никаких проблем. Тот факт, что наши личные отношения помогли быстро "разрулить" все проблемы на сегодня, динамично разиваться - это большое достижение наших с Вами отношений.