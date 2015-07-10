Новости Беларуси. Последствия катастрофы пассажирского самолёта ликвидировали под Гродно. В местном аэропорту прошли масштабные учения всех оперативных служб региона. Как воздушная гавань оправдывает статус международной, наблюдала наша съёмочная группа.

Пассажирский самолёт потерпел крушение недалеко от Гродненского аэропорта. Воздушное судно потеряло высоту и упало на берег реки. Однако в катастрофе выжили несколько десятков человек — такова легенда масштабных учений. Специалисты обнаружили место ЧП и десантировали спасателей на парашютах. Уже через считанные минуты к месту происшествия прибыли автомобили всех оперативных служб.

Юрий Карнелович, СТВ:

Из-за особенности места крушения эвакуировать всех пострадавших наземным транспортом не представляется возможным. На помощь приходит специальный спасательный вертолёт. Сейчас при помощи альпинистского оборудования тяжело раненых поднимают на борт.

На земле же разворачивается полномасштабная спасательная операция. Пожарные заливают водой обломки самолёта, медики развернули передвижной госпиталь, где оказывают помощь пострадавшим, а кинологи обследуют окрестности в поисках выживших.

В разгар спасательной операции поступает новое сообщение: у грузопассажирского АН-24 в воздухе возникли проблемы с шасси, требуется аварийная посадка. Силами аэропорта обеспечить безопасность невозможно. На помощь приходят подразделения МЧС.

Сергей Шпарло, начальник Гродненского областного управления МЧС:

Задействовано 9 единиц техники аварийно-спасательного отряда, 32 спасателя. Также задействованы кинологическая служба и медицинская служба пожарного аварийно-спасательного отряда.

Первоочередная задача — спасение пассажиров, помощь им оказывают прямо на лётном поле.

Михаил Левицкий, руководитель учений:

Подразделения управления МЧС, подразделения Министерства здравоохранения, представители таможенного, пограничного комитета, МВД. Вот эти все структуры показали на данном этапе слаженные действия. И способность выполнить задачу по спасению пассажиров и экипажа вот в таких аварийных ситуациях.

Подобные масштабные учения в Гродненском аэропорту проходят не в первый раз. Ведь региональная воздушная гавань имеет статус международной. Здесь обслуживаются как пассажирские, так и транспортные самолёты, происходит дозаправка иностранных судов. А значит, сотрудники должны быть готовы к любой внештатной ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.