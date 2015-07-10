Новости Беларуси. Лидеры Шанхайской организации сотрудничества подписали решение о предоставлении Беларуси статуса наблюдателя при Организации. Под уфимской декларацией, закрепляющей это право, поставили подписи главы России, Казахстана, Киргизии, Китая, Таджикистана и Узбекистана. Они также утвердили решение о начале процедуры приема Индии и Пакистана в члены объединения. Одним из приоритетов деятельности Шанхайской организации сотрудничества остается обеспечение безопасности на пространстве и внешних границах объединения. Страны члены-организации 10 июля договорились о мерах для формирования региональных транспортных и транзитных коридоров.

Арсений Сивицкий, политолог:

Беларусь имеет право распространять среди участников этой организации свою позицию. Тоже представляет интерес подключение к различным региональным инфраструктурным проектам, в том числе через наших партнеров, прежде всего, Россию и Китай. Также в некоторые центрально-азиатские государства: Кыргызстан, Казахстан, которые также являются членами Евразийского экономического союза.

Уфа в эти дни стала центром мировой экономической и политической жизни. Здесь также прошла встреча руководителей стран, входящих в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка). В Уфе с рабочим визитом накануне побывал президент Беларуси. То, что страна была приглашена на саммиты, говорит о высоком интересе к Беларуси со стороны крупнейших государств мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.