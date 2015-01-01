1 января дан старт ЕАЭС: какие преимущества получат страны и как это повлияет на жизнь людей в государствах-участниках объединения?

Новости Беларуси. 1 января дан старт Евразийскому экономическому союзу. Какие преимущества от ЕАЭС получат страны, и как это повлияет на жизнь людей в государствах-участниках объединения?

Ольга Макей, СТВ:

Сегодня утром все мы проснулись в новом интеграционном объединении — Евразийском экономическом союзе. Едва появившись на свет, детище Таможенного союза стало расти в размерах: к тройке — Беларуси, России и Казахстану 2 января присоединится Армения. Кыргызстан завершит все формальности в мае. Таким образом, ЕАЭС станет единым рынком с населением почти в 180 миллионов человек.

Эксперты уже подсчитывают будущий эффект от такой интеграции. Как минимум, благодаря уменьшению издержек на перевозки, снизится цена товара. Из-за увеличения объемов рынка повысится окупаемость новых технологий. Возрастающий спрос позволит нарастить производства. Да и совокупный ВВП стран ЕАЭС добавит минимум 25%.

Валерий Палховский, финансовый аналитик:

Площадь от него будет равна 20 млн кв км. Это будет самое большое интеграционное объединение в мире. ВВП будет составлять 2,3 трлн долларов, что выведет его в пятерку самых крупных ВВП среди всех стран мира. При этом в самом интеграционном объединении открываются для всех его участников достаточно интересные возможности, то есть все будут обладать равными правами на трудоустройство. Будет свободное движение капитала.

Уже понятно, союз будет только расти. На финальной стадии подготовка проекта соглашения о свободной торговле с Вьетнамом, такой же документ планируют подписать и Узбекистан — уже создана рабочая группа. Есть интерес со стороны Турции, Индии и Китая.

Сергей Румас, член Совета Евразийской экономической комиссии от Республики Беларусь:

Наше образование становится все больше, соответственно, единый рынок, на котором мы будем работать, становится все больше. В эпоху глобализации это очень важно.

У руля нового объединения первой стала Беларусь. На декабрьской встрече в Москве президенты стран-участниц интеграции решили это право доверить именно Минску. Как известно, Беларусь два года подряд успешно и инициативно председательствовала в СНГ. Александр Лукашенко еще на заседании Евразийского экономического совета расставил акценты: помимо положительных эффектов интеграции, есть и обратная сторона медали.

Александр Лукашенко:

Вы, журналисты, хорошо знаете, что происходило на границе России с Беларусью с августа этого года. Вот и ответьте тогда на вопрос, есть ли на сегодняшний день между нами реальная либерализация условий торговли.

Есть и вторая сторона медали: Россельхознадзор ввел ограничения на поставки продукции белорусских предприятий в Российскую Федерацию. Более того, вопреки всем международным нормам, нам запретили транзит товаров с белорусской территории. Это все сделано в одностороннем порядке, без каких-либо консультаций, минуя Евразийскую экономическую комиссию и, более того, как стало известно в результате сегодняшних переговоров с Владимиром Владимировичем, и без его согласия!

Отсюда вывод: четкого механизма взаимодействия и контроля в рамках Единого таможенного пространства пока в полном объеме нет.

Все спорные вопросы внутри Союза будет решать суд ЕАЭС, он в Минске. Штаб-квартира организации — в Москве. Финансовым центром стал город Алматы. А вот все нюансы взаимодействия стран пропишут в Таможенном кодексе.

Михаил Саванович, член комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Все таможенные документы унифицированы. Также и продукция. Сертификат на нашу колбасу, который получат здесь, будет действителен на территории любого государства нашего Союза. Точно так же и документы, декларации — они будут едины для всех союзных государств.

Вступит в силу этот документ с января 2016 года. За это время проект договора предстоит согласовать каждой стране, затем внести поправки. К слову, Таможенный кодекс станет первым документом на евразийской платформе, разработанным при участии бизнеса. В обсуждении проекта приняли участие около 400 экспертов Беларуси, России и Казахстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.