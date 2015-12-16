Саммит ОДКБ и заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдут в Москве 21 декабря

Новости России. Сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности и заседание Высшего Евразийского экономического совета на высшем уровне пройдут 21 декабря в Москве. На саммите ОДКБ будут обсуждаться ключевые вопросов укрепления региональной безопасности, эффективного противодействия международному терроризму. На заседании Высшего Евразийского экономического совета будут подведены итоги первого года работы ЕАЭС, сообщает пресс-служба кремля.

По традиции на полях саммитов президент России проведет двусторонние встречи с коллегами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.