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Саммит ОДКБ и заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдут в Москве 21 декабря

16 декабря 2015 13:31
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Новости России. Сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности и заседание Высшего Евразийского экономического совета на высшем уровне пройдут 21 декабря в Москве. На саммите ОДКБ будут обсуждаться ключевые вопросов укрепления региональной безопасности, эффективного противодействия международному терроризму. На заседании Высшего Евразийского экономического совета будут подведены итоги первого года работы ЕАЭС, сообщает пресс-служба кремля.

По традиции на полях саммитов президент России проведет двусторонние встречи с коллегами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# ОДКБ

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