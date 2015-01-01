В Беларуси с 1 января ввели материнский капитал в 10 тысяч долларов

Новости Беларуси. Самые бурные поздравления 1 января принимают мамы новорожденных в новогоднюю ночь. Только в Минске в разгар праздника на свет появилось 15 детей: из них 7 девочек и 8 мальчиков. По сравнению с 2014 годом эта цифра увеличилась почти вдвое. Самый первый малыш в столице родился в Минском областном роддоме. Девочка, которой уже дали имя Софья, появилась на свет едва ли не в первые минуты Нового 2015 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Шестак:

Планировали отмечать Новый год со всей семьей. Где-то в 11 вечера мужу пришлось меня вести в Минск. И в 00.30 родилась наша дочь. Хотелось бы выразить очень большую благодарность персоналу роддома, потому что отнеслись все очень хорошо. Все прошло на самом деле очень хорошо. Всем большое спасибо.

Приятный бонус ждет тех мам, которые собираются родить третьего и последующих детей.