«Цитадель» стала чемпионом Женской хоккейной лиги

«Цитадель» во второй раз стала победительницей чемпионата Беларуси по хоккею среди женских команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В борьбе за золото подопечные Вадима Клявзо соперничали с «Минчанкой». В первом матче финальной серии, который прошел в белорусской столице, гостьи были сильнее (4:2), и сегодня они успех повторили. Основное время матча завершилось вничью, и игра перешла в овертайм, где Александра Пыркова забросила решающую шайбу. Как итог – 6:5 в пользу «Цитадели».

Дмитрий Басков, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

В первую очередь я поздравляю, конечно, команду «Цитадель» с победой. Но вообще, если говорить о Женской лиге, это не просто соревнования. Это настоящая семья, где каждая из девчонок старается внести свой вклад в развитие вида спорта. И мы видим эти неподдельные эмоции, видим, как девчонки стараются, проявляют характер, трудолюбие, где-то даже несвойственные для девочек. Но они показывают нам всем, что если ставить перед собой мечту и много трудиться ради достижения этой мечты, то можно всего добиться.