Здесь будет интересно всем! Как продолжают праздновать День Победы в Минске?
Фестиваль под названием «Наша Победа» прошел у столичного Дворца спорта, где объединены интересы взрослых и детей. Восьмичасовой концерт нон-стоп: от военных песен до кумиров молодежи. Масштабная выставка: от ретро-техники до современных беспилотников. И все это с элементами интерактива для максимального вовлечения в праздничную атмосферу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чем удивляют гостей – Алина Мычко расскажет подробности.
От викторин и спортивных квестов до мастер-классов по сборке оружия. Самая яркая точка на праздничной карте Минска – фестиваль «Наша Победа». К набережной Свислочи у Дворца спорта стекаются сотни жителей и гостей столицы. Многие пришли семьями: в программе – развлечения для гостей всех возрастов. На лицах – улыбки, в сердцах – гордость за Победу. Фестиваль продолжается и сейчас.
Особенно разнообразна и обширна выставочная программа фестиваля. Здесь представлены образцы современной и ретро-техники, военной экипировки, беспилотников и редких документов. Гордость современной промышленности презентует Минский автомобильный завод. МАЗ – практически ровесник Великой Победы. Его открыли спустя несколько месяцев после освобождения Минска. Так что те, кто построил наш флагман, продукцию которого знают и любят по всему миру, – это бывшие солдаты, партизаны и офицеры. За станки после войны встали именно они.
Подробности в видео.