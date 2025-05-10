Здесь будет интересно всем! Как продолжают праздновать День Победы в Минске?

Фестиваль под названием «Наша Победа» прошел у столичного Дворца спорта, где объединены интересы взрослых и детей. Восьмичасовой концерт нон-стоп: от военных песен до кумиров молодежи. Масштабная выставка: от ретро-техники до современных беспилотников. И все это с элементами интерактива для максимального вовлечения в праздничную атмосферу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чем удивляют гостей – Алина Мычко расскажет подробности.

От викторин и спортивных квестов до мастер-классов по сборке оружия. Самая яркая точка на праздничной карте Минска – фестиваль «Наша Победа». К набережной Свислочи у Дворца спорта стекаются сотни жителей и гостей столицы. Многие пришли семьями: в программе – развлечения для гостей всех возрастов. На лицах – улыбки, в сердцах – гордость за Победу. Фестиваль продолжается и сейчас.