Перенестись на 80 лет назад и увидеть бои, которые привели к капитуляции фашистской Германии. На «Линии Сталина» прошла реконструкция Берлинской наступательной операции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В театрализованном представлении на открытом воздухе задействовали около 200 волонтеров и десять единиц раритетной военной техники. Демонстрировали ключевые фрагменты боев за освобождение Восточной Европы. Напомним, в ходе ее деоккупации погибши свыше 80 тысяч советских воинов.

Александр Метла, исполнительный директор историко-культурного комплекса «‎Линия Сталина»:

Берлинскую наступательную операцию мы реконструируем каждый год. Уже 20 лет существует «Линия Сталина», 20 берлинских операций прошло. Мы, конечно же, показываем характер сражений, изучаем документы тех лет и показываем, как это было, показываем подвиг солдат. Увидеть своими глазами события, изменившие ход истории, приехали 5 тысяч человек со всей Беларуси, а также туристы из России и дальнего зарубежья. Многие были с детьми, ведь такие инсценировки помогают подрастающему поколению больше узнать о событиях военных лет и подвиге нашего народа.

Екатерина Щеткина, турист (Россия):

Мы приехали сюда из города Владимира, приехали с семьей, потому что это великий праздник, это День Победы, это память. И мы должны помнить про наших дедов, прадедов, которые ценой своей жизни добывали эту Победу.

Реконструкция повергла нас в шок от масштабности происходящего. Мы окунулись в тот день, когда происходила Берлинская операция. Все было очень и очень хорошо, и мы бы хотели еще раз вернуться и посмотреть на подобные реконструкции.