На «Линии Сталина» прошла реконструкция Берлинской наступательной операции
Перенестись на 80 лет назад и увидеть бои, которые привели к капитуляции фашистской Германии. На «Линии Сталина» прошла реконструкция Берлинской наступательной операции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В театрализованном представлении на открытом воздухе задействовали около 200 волонтеров и десять единиц раритетной военной техники. Демонстрировали ключевые фрагменты боев за освобождение Восточной Европы. Напомним, в ходе ее деоккупации погибши свыше 80 тысяч советских воинов.
Александр Метла, исполнительный директор историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:
Берлинскую наступательную операцию мы реконструируем каждый год. Уже 20 лет существует «Линия Сталина», 20 берлинских операций прошло. Мы, конечно же, показываем характер сражений, изучаем документы тех лет и показываем, как это было, показываем подвиг солдат.
Увидеть своими глазами события, изменившие ход истории, приехали 5 тысяч человек со всей Беларуси, а также туристы из России и дальнего зарубежья. Многие были с детьми, ведь такие инсценировки помогают подрастающему поколению больше узнать о событиях военных лет и подвиге нашего народа.
Екатерина Щеткина, турист (Россия):
Мы приехали сюда из города Владимира, приехали с семьей, потому что это великий праздник, это День Победы, это память. И мы должны помнить про наших дедов, прадедов, которые ценой своей жизни добывали эту Победу.
Реконструкция повергла нас в шок от масштабности происходящего. Мы окунулись в тот день, когда происходила Берлинская операция. Все было очень и очень хорошо, и мы бы хотели еще раз вернуться и посмотреть на подобные реконструкции.
Я из Китая. Я думаю, что это общая Победа наших двух народов. Мы отмечаем этот великий праздник вместе. Мы все выиграли войну против фашистских захватчиков.
Напомним, на «Линии Сталина» регулярно проходят реконструкции боев, проходивших на белорусской земле и не только. Воссоздают события Первой мировой войны, Отечественной войны 1812 года и других важных конфликтов. Следующее театрализованное представление пройдет 31 мая. Все посетители смогут воочию убедиться в мужестве Красной армии при проведении наступательной операции «Багратион».