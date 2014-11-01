Новости Беларуси. Беларусь придает большое значение развитию дружественных отношений с Францией во всех сферах. Об этом 31 октября заявил министр иностранных дел нашей страны. Владимир Макей встретился с послами Франции, аккредитованными во всех государствах СНГ и в Грузии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Визит делегации проходит в рамках регионального совещания Внешнеполитического ведомства Франции с руководителями своих загранучреждений.

В свою очередь директор департамента континентальной Европы МИД Франции отметил, что организация встречи именно в Минске — принципиальное решение. Таким образом, вторая сторона подчеркнула важность развития отношений с Беларусью.

Эрик Фурнье, директор департамента континентальной Европы МИД Франции:

Деловые круги Франции заинтересованы в инвестиционных вложениях в Беларусь. Мы как раз обсуждали эту тему где-то две недели назад, когда заместитель премьер-министра был с визитом во Франции. И договорились, что создадим совместную комиссию. И как раз эта комиссия будет рассматривать, изучать вопросы инвестиционного развития и дальнейшего развития наших экономических отношений. Также, что немаловажно, Беларусь является одним из членов Евразийского союза, поэтому с этой точки зрения сотрудничество тоже выгодно. Пока что этот союз еще молодой, поэтому мы наблюдаем и изучаем вопрос.

В программе визита предусмотрены и культурные мероприятия. В эти минуты послы Франции посещают Большой театр, а на 1 ноября запланирована экскурсия по музею истории Великой Отечественной войны.

Обновлено в 19.30 01.11.2014

1 ноября послы Франции посетили музей Великой Отечественной войны в Минске.

Франсис Этьен, Чрезвычайный и Полномочный посол Французский Республике в Республике Казахстан:

Такие места способствуют формированию самосознанию нации. И люди как в вашей стране, так и в нашей отдают отчет, какой великой была та эпоха. Беларусь очень сильно пострадала во время войны. И это событие отложило очень сильный отпечаток на ее будущее.

Жак-Анри Уэльс, Чрезвычайный и Полномочный посол Французской Республики в Республике Узбекистан:

Что я знаю, это что СССР способствовало очень сильно и крепко против фашизма. Это очень ясно для нас.

Дидье Леруа, Чрезвычайный и Полномочный посол Французской Республики в Республике Таджикистан:

При посещении музея я вспоминаю о миллионах погибших граждан Советского Союза, в том числе и о белорусах. Французы испытывают большое уважение к советскому народу. Мы благодарны тем воинам, которые внесли неоценимый вклад в победу. Очень важно, что с начала Второй мировой войны союзники смогли договориться о совместном участии в борьбе с фашизмом.