В Минске открылся 35 съезд Союза коммунистических партий

Новости Беларуси. Подвести итоги и наметить новые направления работы. В Минске открылся юбилейный 35 съезд Союза коммунистических партий. Приветствие его делегатам и участникам направил Президент Беларуси. Символично, что именно Минск принимает форум, ведь именно здесь состоялся первый съезд РСДРП.

1 ноября местом встречи стал музей истории Великой Отечественной войны. Делегаты из 17 стран подвели итоги пятилетней работы. В ряды организации приняли молодежь, а людей заслуженных — наградили орденом Союза братских народов. В Беларуси коммунистическая партия существует 96 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Макей, СТВ:

Больше 20 лет подряд Союз коммунистических партий свои съезды проводит в Москве. Однако на этот раз юбилейную 35 встречу решено перенести в белорусскую столицу. С одной стороны — символично, ведь именно здесь состоялся первый съезд РСДРП, с другой стороны — Минск в очередной раз подтверждает статус отличной площадки для переговоров и решения самых важных вопросов на постсоветском пространстве.

Только за последнее время встреча в формате «Таможенная тройка-Украина -ЕС», Саммит СНГ и вот теперь съезд всех компартий бывших союзных республик. Белорусская столица уже стала столицей политической. О том, что съезд пройдет именно в Минске, договорились в августе, на встрече Белорусского президента с лидерами Российской и Украинской компартий.

И вот еще один символичный момент: юбилейный форум организовали в новом Музее истории Великой Отечественной войны. Цветы у монумента «Минск-город герой» — дань памяти защитникам всех бывших союзных республик.

В зале — красная атрибутика — все-таки цвет — символ партии. Галстуки и платья в тон, коммунистические знамена и песни. Делегации из 17 стран 1 ноября подвели итоги пятилетней работы.

В состав приняли молодежь, людей заслуженных — наградили орденом Союза братских народов. Не обошли вниманием и украинскую тему. Нестабильная ситуация на Юго-Востоке страны, конечно, тревожит все постсоветские республики. Кроме того, впервые за 96 лет украинским коммунистам не нашлось места в Раде. Да и очередную годовщину Октябрьской революции отмечать, видимо, будет негде. Во время протестов на Майдане подожгли центральный офис партии, а гранитного Ильича в центре столицы снесли. После этого по Украине прокатился настоящий «ленинопад». Большинство местных жителей по данным социологических исследований считают эти факты актом вандализма.

Петр Симоненко, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Беларуси:

Сегодня Компартия Украины еще больше будет усиливать организаторскую мощ и политическую систему влияния на настроение наших людей, чтобы граждане Украины понимали, что они несут ответственность не только перед собой лично, перед украинским народом, они несут сегодня ответственность и перед мировым сообществом.

В Беларуси коммунистическое движение существует уже 96 лет, в середине 1990 в партии произошел раскол, об этом на недавней пресс-конференции российским СМИ говорил и Президент Беларуси.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я никогда не скрывал, что я был в Компартии. Более того, я поддерживаю нашу Компартию. Правда, у нас, к сожалению, раскололась надвое, что в последнее время коммунистов характеризует. Памятник Ленину стоит на самой центральной площади, как стоял, так и стоит. Был период, люди посмотрят и вспомнят, что когда-то был этот период.

К коммунистическим идеям можно относиться по-разному, тем не менее главные принципы — неоспоримы. Это идеалы социальной справедливости, мира и взаимопомощи — по такому пути сегодня идет и суверенная Беларусь. В нашей стране эта партия объединяет 6 тысяч человек. А первый секретарь Игорь Карпенко занимает и должность заместителя председателя Мингорисполкома.

Игорь Карпенко, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Беларуси, заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета:

На постсоветском пространстве наша Республика одна из немногих не скатилась в пучину этой повальной приватизации, закрытия крупных предприятий, у нас сохранились эти производства, они сегодня модернизируются. Я не говорю о том, что у нас нет в целом проблем, они есть, наверное, в каждой стране, но во всяком случае мы не видим такого дичайшего расслоения населения на территории нашей страны. Мы видим политический курс, который сегодня определяется в интересах большинства трудящихся нашей родины, проводится социально ориентированная политика.

Коммунистическое движение есть более чем в 80 странах. Союз компартий — крупнейшая международная организация. Геннадий Зюганов делится — недавно договорились сотрудничать и с коллегами из Китая.

Геннадий Зюганов, председатель ЦК Коммунистической партии Российской Федерации:

Подписан новый меморандум, который позволяет нам направить в Китай и своими глазами увидеть молодому поколению партийцев суть реформ. А реформы, который проводит Китай за последние 30 лет, — уникальны. Китайские коммунисты, проведя такие реформы, продемонстрировали, как можно вытаскивать всю планету из тяжелого финансового экономического кризиса.

Такая встреча — отличная возможность поделиться новыми идеями и впечатлениями о Беларуси. Делегаты посетили ряд предприятий страны. Скоро они разъедутся по своим странам, а уже на следующей неделе обменяются поздравительными открытками. В День Октябрьской революции.