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Звуковая терапия. Белорусские музыканты рассказали об игре на необычных инструментах

26 декабря 2023 08:39
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Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Дмитрий Зайцев, музыкант и Калерия Чубат, музыковед, музыкотерапевт.

Звуковая терапия. Белорусские музыканты рассказали об игре на необычных инструментах-1

Дмитрий Зайцев, музыкант:
Наш проект «Первомир» существует больше 25 лет. Изначально этот проект родился как сопровождение выставок работ. Мы сами мастера, художники. Выставляли свои работы со своим музыкальным сопровождением. Потом это переросло в самостоятельный музыкальный проект.

Звуковая терапия. Белорусские музыканты рассказали об игре на необычных инструментах-4

Калерия Чубат, музыковед, музыкотерапевт:
Я работаю со взрослыми и детьми, обучаю их музыке, помогаю решить какие-то запросы в плане терапии. Также я обожаю разные музыкальные инструменты, на них играю и собираю. Первым музыкальным инструментом из необычных была поющая чаша, потому что я человек из сферы профессиональной музыки, я играю на фортепиано, сама осваивала арфу. Я вышла из классической музыки. Мое соприкосновение с экзотическими инструментами началось с поющей чаши.

Подробности в видео.

# Белорусская музыка # общество # Ольга Бурлакова # Екатерина Яцкевич # Александр Стасевич

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