Звуковая терапия. Белорусские музыканты рассказали об игре на необычных инструментах

Дмитрий Зайцев, музыкант: Наш проект «Первомир» существует больше 25 лет. Изначально этот проект родился как сопровождение выставок работ. Мы сами мастера, художники. Выставляли свои работы со своим музыкальным сопровождением. Потом это переросло в самостоятельный музыкальный проект.

Калерия Чубат, музыковед, музыкотерапевт:

Я работаю со взрослыми и детьми, обучаю их музыке, помогаю решить какие-то запросы в плане терапии. Также я обожаю разные музыкальные инструменты, на них играю и собираю. Первым музыкальным инструментом из необычных была поющая чаша, потому что я человек из сферы профессиональной музыки, я играю на фортепиано, сама осваивала арфу. Я вышла из классической музыки. Мое соприкосновение с экзотическими инструментами началось с поющей чаши.