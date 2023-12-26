В ГГУ имени Ф. Скорины начнут подготовку журналистов

В Гомеле начнут подготовку журналистов. Новая специальность появится со следующего года в университете имени Франциска Скорины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обучение будет проходить на базе филологического факультета. Абитуриентам предстоит сдать два экзамена: по русскому или белорусскому языку и истории Беларуси. Кроме того, их ждет творческое испытание.

Елена Воинова, заведующая кафедрой белорусского языка Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины: Абитуриенту предлагается написать эссе на предложенную тему. Второй день, если у абитуриента есть печатные работы, они просматриваются, оцениваются, также предлагается устное высказывание. И еще один в этот день маленький экзамен на проверку грамотности – лингвистическому чутью.

Елена Кострица, доцент кафедры русской и мировой литературы Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины:

У нас, наверное, все-таки появится свой медиацентр. Там, где ребятам будет предоставлена возможность работать на профессиональном оборудовании. Безусловно, они будут обучаться правильной записи аудиоподкастов, вопросы монтажа тоже будут решаться.

Вузы региона предложат и другие новые специальности. На биологическом факультете можно будет подать документы на «Природоведческое образование». В техническом университете имени Сухого начнут подготовку по трем новым направлениям.